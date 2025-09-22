Rheingas präsentiert innovative Energielösungen auf der RoBau Messe 2025 / Fokus auf Photovoltaik, Wärmepumpen, Klimatechnik und Heizungsbau (FOTO)
Krakow am See (ots) - Sie planen einen Neu- oder Umbau, den Kauf einer
Wohnimmobilie und stehen vor einer Modernisierungsmaßnahme bzw. der Frage einer
energetischen Sanierung? Besuchen Sie uns auf der RoBau, der größten Baumesse
des Landes.
Vom 26.-28. September 2025 bieten mehr als 200 Aussteller Informationen und
Angebote zum energiesparenden Bauen und Sanieren, Um- und Ausbau und verwandeln
die Hansemesse für drei Messetage auf über 10.000 qm Ausstellungsfläche zum
Kompetenzzentrum rund um das Bauen und Modernisieren.
Wohnimmobilie und stehen vor einer Modernisierungsmaßnahme bzw. der Frage einer
energetischen Sanierung? Besuchen Sie uns auf der RoBau, der größten Baumesse
des Landes.
Vom 26.-28. September 2025 bieten mehr als 200 Aussteller Informationen und
Angebote zum energiesparenden Bauen und Sanieren, Um- und Ausbau und verwandeln
die Hansemesse für drei Messetage auf über 10.000 qm Ausstellungsfläche zum
Kompetenzzentrum rund um das Bauen und Modernisieren.
Die RoBau hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Plattformen
für Unternehmen etabliert, um ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich
erneuerbarer Energien und nachhaltiger Technologien zu präsentieren.
Rheingas wird in diesem Jahr wieder mit eigenem Messestand (Stand 325) vertreten
sein und sein umfangreiches Portfolio an effizienten und innovativen
Energielösungen vorstellen.
Der Fokus liegt dabei auf Solar- bzw. Photovoltaikanlagen, Klimatechnik sowie
auf nachhaltige Wärmeversorgung mit Wärmepumpen und Heizungsbau.
Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit fast 100 Jahren Kompetenzführer bei
Planung und Umsetzung markenunabhängiger Energielösungen, in Energietechnik und
-versorgung.Dasmittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Brühl hat u.a.
einen Standort in Krakow am See (https://krakow.rheingas.de/) und betreibt
bereits seit Jahren neben Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im
Heizungsbau und der Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung
über Installation bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer
Hand.
"Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder über zukunftsweisende Themen
wie Photovoltaik, Wärmepumpen und effiziente Heiztechnologien ins Gespräch zu
kommen.
Unsere Lösungen im Bereich Solarthermie und modernen Heizsystemen bieten
nachhaltige und kosteneffiziente Möglichkeiten für Hausbesitzer und Gewerbe, den
steigenden Energieanforderungen gerecht zu werden.
Kunden erhalten bei uns die Möglichkeit, Energiekosten zu senken durch Bündelung
von technischen und energiewirtschaftlichen Leistungen und damit zu einer
ganzheitlichen energetischen Modernisierung zu kommen" , so Uwe Thomsen,
Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG.
Besuchen Sie die diesjährige Messe und erleben Sie an Stand 325, welche
maßgeschneiderten Energieangebote Rheingas für Sie bereithält.
Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches
Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das
Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von
Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.
Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben
Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der
Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation
bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.
Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas,
Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen
Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere
Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur
Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000
Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,
von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.
Pressekontakt:
Pressesprecherin Rheingas
Evelyn Höller
Tel: 02232 7079 1126
Mobil: 0151 40466790
mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118273/6122115
OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
für Unternehmen etabliert, um ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich
erneuerbarer Energien und nachhaltiger Technologien zu präsentieren.
Rheingas wird in diesem Jahr wieder mit eigenem Messestand (Stand 325) vertreten
sein und sein umfangreiches Portfolio an effizienten und innovativen
Energielösungen vorstellen.
Der Fokus liegt dabei auf Solar- bzw. Photovoltaikanlagen, Klimatechnik sowie
auf nachhaltige Wärmeversorgung mit Wärmepumpen und Heizungsbau.
Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit fast 100 Jahren Kompetenzführer bei
Planung und Umsetzung markenunabhängiger Energielösungen, in Energietechnik und
-versorgung.Dasmittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Brühl hat u.a.
einen Standort in Krakow am See (https://krakow.rheingas.de/) und betreibt
bereits seit Jahren neben Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im
Heizungsbau und der Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung
über Installation bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer
Hand.
"Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder über zukunftsweisende Themen
wie Photovoltaik, Wärmepumpen und effiziente Heiztechnologien ins Gespräch zu
kommen.
Unsere Lösungen im Bereich Solarthermie und modernen Heizsystemen bieten
nachhaltige und kosteneffiziente Möglichkeiten für Hausbesitzer und Gewerbe, den
steigenden Energieanforderungen gerecht zu werden.
Kunden erhalten bei uns die Möglichkeit, Energiekosten zu senken durch Bündelung
von technischen und energiewirtschaftlichen Leistungen und damit zu einer
ganzheitlichen energetischen Modernisierung zu kommen" , so Uwe Thomsen,
Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG.
Besuchen Sie die diesjährige Messe und erleben Sie an Stand 325, welche
maßgeschneiderten Energieangebote Rheingas für Sie bereithält.
Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches
Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das
Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von
Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.
Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben
Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der
Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation
bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.
Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas,
Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen
Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere
Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur
Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000
Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,
von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.
Pressekontakt:
Pressesprecherin Rheingas
Evelyn Höller
Tel: 02232 7079 1126
Mobil: 0151 40466790
mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118273/6122115
OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
Autor folgen