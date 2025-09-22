Rheingas präsentiert innovative Energielösungen auf der RoBau Messe 2025 / Fokus auf Photovoltaik, Wärmepumpen, Klimatechnik und Heizungsbau (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Krakow am See (ots) - Sie planen einen Neu- oder Umbau, den Kauf einer
    Wohnimmobilie und stehen vor einer Modernisierungsmaßnahme bzw. der Frage einer
    energetischen Sanierung? Besuchen Sie uns auf der RoBau, der größten Baumesse
    des Landes.

    Vom 26.-28. September 2025 bieten mehr als 200 Aussteller Informationen und
    Angebote zum energiesparenden Bauen und Sanieren, Um- und Ausbau und verwandeln
    die Hansemesse für drei Messetage auf über 10.000 qm Ausstellungsfläche zum
    Kompetenzzentrum rund um das Bauen und Modernisieren.

    Die RoBau hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Plattformen
    für Unternehmen etabliert, um ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich
    erneuerbarer Energien und nachhaltiger Technologien zu präsentieren.

    Rheingas wird in diesem Jahr wieder mit eigenem Messestand (Stand 325) vertreten
    sein und sein umfangreiches Portfolio an effizienten und innovativen
    Energielösungen vorstellen.

    Der Fokus liegt dabei auf Solar- bzw. Photovoltaikanlagen, Klimatechnik sowie
    auf nachhaltige Wärmeversorgung mit Wärmepumpen und Heizungsbau.

    Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit fast 100 Jahren Kompetenzführer bei
    Planung und Umsetzung markenunabhängiger Energielösungen, in Energietechnik und
    -versorgung.Dasmittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Brühl hat u.a.
    einen Standort in Krakow am See (https://krakow.rheingas.de/) und betreibt
    bereits seit Jahren neben Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im
    Heizungsbau und der Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung
    über Installation bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer
    Hand.

    "Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder über zukunftsweisende Themen
    wie Photovoltaik, Wärmepumpen und effiziente Heiztechnologien ins Gespräch zu
    kommen.

    Unsere Lösungen im Bereich Solarthermie und modernen Heizsystemen bieten
    nachhaltige und kosteneffiziente Möglichkeiten für Hausbesitzer und Gewerbe, den
    steigenden Energieanforderungen gerecht zu werden.

    Kunden erhalten bei uns die Möglichkeit, Energiekosten zu senken durch Bündelung
    von technischen und energiewirtschaftlichen Leistungen und damit zu einer
    ganzheitlichen energetischen Modernisierung zu kommen" , so Uwe Thomsen,
    Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG.

    Besuchen Sie die diesjährige Messe und erleben Sie an Stand 325, welche
    maßgeschneiderten Energieangebote Rheingas für Sie bereithält.

    Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

    Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches
    Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das
    Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von
    Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.

    Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben
    Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der
    Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation
    bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.

    Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas,
    Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen
    Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere
    Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur
    Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000
    Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,
    von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.

