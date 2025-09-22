Rheingas präsentiert innovative Energielösungen auf der RoBau Messe 2025 / Fokus auf Photovoltaik, Wärmepumpen, Klimatechnik und Heizungsbau (FOTO)

Krakow am See (ots) - Sie planen einen Neu- oder Umbau, den Kauf einer

Wohnimmobilie und stehen vor einer Modernisierungsmaßnahme bzw. der Frage einer

energetischen Sanierung? Besuchen Sie uns auf der RoBau, der größten Baumesse

des Landes.



Vom 26.-28. September 2025 bieten mehr als 200 Aussteller Informationen und

Angebote zum energiesparenden Bauen und Sanieren, Um- und Ausbau und verwandeln

die Hansemesse für drei Messetage auf über 10.000 qm Ausstellungsfläche zum

Kompetenzzentrum rund um das Bauen und Modernisieren.





Die RoBau hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Plattformen

für Unternehmen etabliert, um ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich

erneuerbarer Energien und nachhaltiger Technologien zu präsentieren.



Rheingas wird in diesem Jahr wieder mit eigenem Messestand (Stand 325) vertreten

sein und sein umfangreiches Portfolio an effizienten und innovativen

Energielösungen vorstellen.



Der Fokus liegt dabei auf Solar- bzw. Photovoltaikanlagen, Klimatechnik sowie

auf nachhaltige Wärmeversorgung mit Wärmepumpen und Heizungsbau.



Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit fast 100 Jahren Kompetenzführer bei

Planung und Umsetzung markenunabhängiger Energielösungen, in Energietechnik und

-versorgung.Dasmittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Brühl hat u.a.

einen Standort in Krakow am See (https://krakow.rheingas.de/) und betreibt

bereits seit Jahren neben Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im

Heizungsbau und der Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung

über Installation bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer

Hand.



"Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder über zukunftsweisende Themen

wie Photovoltaik, Wärmepumpen und effiziente Heiztechnologien ins Gespräch zu

kommen.



Unsere Lösungen im Bereich Solarthermie und modernen Heizsystemen bieten

nachhaltige und kosteneffiziente Möglichkeiten für Hausbesitzer und Gewerbe, den

steigenden Energieanforderungen gerecht zu werden.



Kunden erhalten bei uns die Möglichkeit, Energiekosten zu senken durch Bündelung

von technischen und energiewirtschaftlichen Leistungen und damit zu einer

ganzheitlichen energetischen Modernisierung zu kommen" , so Uwe Thomsen,

Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG.



Besuchen Sie die diesjährige Messe und erleben Sie an Stand 325, welche

maßgeschneiderten Energieangebote Rheingas für Sie bereithält.



Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG



Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches

Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das

Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von

Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.



Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben

Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der

Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation

bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.



Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas,

Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen

Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere

Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur

Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000

Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,

von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.



