JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren des Handelskonzerns Ahold Delhaize den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die Jahresziele seien gefährdet, schrieb Analyst Borja Olcese am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November. Zudem seien die Aktien sehr hoch bewertet - sowohl im Branchenvergleich als auch historisch. Olcese hob sein Kursziel zwar leicht an von 24,65 auf 24,89 Euro, beließ seine Einstufung aber auf "Underweight"./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 33,97EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24,89
Kursziel alt: 24,65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24,89
Kursziel alt: 24,65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte