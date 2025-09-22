JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren des Handelskonzerns Ahold Delhaize den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die Jahresziele seien gefährdet, schrieb Analyst Borja Olcese am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November. Zudem seien die Aktien sehr hoch bewertet - sowohl im Branchenvergleich als auch historisch. Olcese hob sein Kursziel zwar leicht an von 24,65 auf 24,89 Euro, beließ seine Einstufung aber auf "Underweight"./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 33,97EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,89

Kursziel alt: 24,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,89 € , was einem Rückgang von -26,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer