Bitcoin fällt, Gold steigt - beginnt jetzt Korrektur der Aktienmärkte?

Bitcoin fällt unter die Marke von 113.000 Dollar, Gold steigt auf ein neues Allzeithoch über der Marke von 3700 Dollar - ist das ein Signal für den Beginn einer Korrektur der Aktienmärkte in den USA? Untypisch wäre eine Korrektur zumindest saisonal nicht: die Woche nach dem September-Verfall ist auffallend häufig negativ - dazu sind die Markt-Parameter bereits so überspannt, dass ebendiese Korrektur überfällig wäre. Bitcoin (und andere Kryptos) ist ein Liquiditäts-Asset - und während die US-Aktienmärkte auch am Freitag wieder neue Allzeithochs erreichten, sind Bitcoin und Co davon inzwischen weit entfernt. In dieser Woche eine ganze Kaskade an Fed-Mitgliedern, die sich äußern werden, vor allem Fed-Chef Powell..

Hinweise aus Video:

1. Deutschland ohne Plan: Wie das Sondervermögen ins Leere läuft

2. Aktienmärkte und Wirtschaft im Clinch – droht die Rally zu kippen?

