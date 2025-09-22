    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Bitcoin fällt, Gold steigt - beginnt jetzt Korrektur der Aktienmärkte?

    Untypisch wäre eine Korrektur zumindest saisonal nicht: die Woche nach dem September-Verfall ist auffallend häufig negativ

    Bitcoin fällt unter die Marke von 113.000 Dollar, Gold steigt auf ein neues Allzeithoch über der Marke von 3700 Dollar - ist das ein Signal für den Beginn einer Korrektur der Aktienmärkte in den USA? Untypisch wäre eine Korrektur zumindest saisonal nicht: die Woche nach dem September-Verfall ist auffallend häufig negativ - dazu sind die Markt-Parameter bereits so überspannt, dass ebendiese Korrektur überfällig wäre. Bitcoin (und andere Kryptos) ist ein Liquiditäts-Asset - und während die US-Aktienmärkte auch am Freitag wieder neue Allzeithochs erreichten, sind Bitcoin und Co davon inzwischen weit entfernt. In dieser Woche eine ganze Kaskade an Fed-Mitgliedern, die sich äußern werden, vor allem Fed-Chef Powell..

    Hinweise aus Video:

    1. Deutschland ohne Plan: Wie das Sondervermögen ins Leere läuft

    2. Aktienmärkte und Wirtschaft im Clinch – droht die Rally zu kippen?

     

    Das Video "Bitcoin fällt, Gold steigt - beginnt jetzt Korrektur der Aktienmärkte?" sehen Sie hier..




