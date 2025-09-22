    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQuantum Computing AktievorwärtsNachrichten zu Quantum Computing

    Angriff auf die Tech-Elite

    1549 Aufrufe 1549 0 Kommentare 0 Kommentare

    DIESE Quanten-Aktie haussiert 2-stellig nach 500 Millionen US-Dollar-Schub

    Quantum Computing holt sich 500 Millionen US-Dollar frisches Kapital über eine überzeichnete Privatplatzierung. Mit an Bord: Ein globaler Finanzriese. Startet jetzt der große Tech-Durchbruch?

    Für Sie zusammengefasst
    • Quantum Computing sichert 500 Mio. USD durch Platzierung.
    • Globaler Finanzriese investiert erstmals in das Unternehmen.
    • Mittel fließen in Wachstum, Übernahmen und Strategieumsetzung.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Angriff auf die Tech-Elite - DIESE Quanten-Aktie haussiert 2-stellig nach 500 Millionen US-Dollar-Schub
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Quantum Computing hat am Sonntag den Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung bekannt gegeben. Das Unternehmen vereinbarte mit institutionellen Investoren den Kauf und Verkauf von 26,9 Millionen Stammaktien zu Marktpreisen im Einklang mit den Nasdaq-Regeln.

    Der Bruttoerlös aus der Transaktion soll rund 500 Millionen US-Dollar betragen, vor Abzug der Emissionskosten. Nach Angaben von Quantum Computing beteiligen sich an der Platzierung mehrere bestehende Großaktionäre. Zudem steigt erstmals ein weltweit führender Manager alternativer Vermögenswerte bei dem Unternehmen ein.

    Der Nettoerlös soll gezielt in den Ausbau des Geschäfts fließen. Quantum Computing plant, die Mittel zur Beschleunigung der Kommerzialisierung, für strategische Übernahmen, zur Verstärkung von Vertriebs- und Ingenieurteams sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

    "Die Finanzierung verschafft uns zusätzliche Flexibilität, um unsere Strategie schneller umzusetzen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen", erklärte das Unternehmen. Damit untermauert Quantum Computing seinen Anspruch, die Entwicklung im Bereich der Quantencomputer-Technologie voranzutreiben. An der Börse reagieren die Marktteilnehmer euphorisch. Die Aktie geht steil:

    Quantum Computing

    -11,99 %
    +36,29 %
    +59,08 %
    +24,78 %
    +3.215,71 %
    +879,32 %
    +502,86 %
    +14.740,58 %
    ISIN:US74766W1080WKN:A2NB6G

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Quantum Computing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,62 % und einem Kurs von 21,73USD auf Nasdaq (22. September 2025, 10:12 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Angriff auf die Tech-Elite DIESE Quanten-Aktie haussiert 2-stellig nach 500 Millionen US-Dollar-Schub Quantum Computing holt sich 500 Millionen US-Dollar frisches Kapital über eine überzeichnete Privatplatzierung. Mit an Bord: Ein globaler Finanzriese. Startet jetzt der große Tech-Durchbruch?