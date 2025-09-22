DIESE Quanten-Aktie haussiert 2-stellig nach 500 Millionen US-Dollar-Schub

Der Bruttoerlös aus der Transaktion soll rund 500 Millionen US-Dollar betragen, vor Abzug der Emissionskosten. Nach Angaben von Quantum Computing beteiligen sich an der Platzierung mehrere bestehende Großaktionäre. Zudem steigt erstmals ein weltweit führender Manager alternativer Vermögenswerte bei dem Unternehmen ein.

Quantum Computing hat am Sonntag den Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung bekannt gegeben. Das Unternehmen vereinbarte mit institutionellen Investoren den Kauf und Verkauf von 26,9 Millionen Stammaktien zu Marktpreisen im Einklang mit den Nasdaq-Regeln.

Der Nettoerlös soll gezielt in den Ausbau des Geschäfts fließen. Quantum Computing plant, die Mittel zur Beschleunigung der Kommerzialisierung, für strategische Übernahmen, zur Verstärkung von Vertriebs- und Ingenieurteams sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

"Die Finanzierung verschafft uns zusätzliche Flexibilität, um unsere Strategie schneller umzusetzen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen", erklärte das Unternehmen. Damit untermauert Quantum Computing seinen Anspruch, die Entwicklung im Bereich der Quantencomputer-Technologie voranzutreiben. An der Börse reagieren die Marktteilnehmer euphorisch. Die Aktie geht steil:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Quantum Computing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,62 % und einem Kurs von 21,73USD auf Nasdaq (22. September 2025, 10:12 Uhr) gehandelt.



