    Regiochefin Palla wird neue Bahnchefin

    • Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn.
    • Richard Lutz tritt von seiner Position zurück.
    • Aufsichtsrat muss noch zustimmen zur Besetzung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die bisherige Chefin der Bahnsparte DB Regio, Evelyn Palla, wird Nachfolgerin von Richard Lutz an der Spitze der kriselnden Deutschen Bahn. Das teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) in Berlin mit. Der Aufsichtsrat muss der Besetzung noch zustimmen./nif/DP/jha



