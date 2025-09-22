Schnieder senkt Pünktlichkeitsziele der Bahn ab
Für Sie zusammengefasst
- Pünktlichkeit im Fernverkehr soll bis 2029 70% erreichen.
- Neues Ziel ersetzt vorherige Vorgabe von 2026.
- Bundesverkehrsminister Schnieder setzt klare Vorgaben.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat konkrete Pünktlichkeitsziele für den Fernverkehr der Deutschen Bahn ausgegeben. Bis Ende 2029 soll die Pünktlichkeit im Fernverkehr bei mindestens 70 Prozent liegen, wie aus der neuen Bahnstrategie des Ministeriums hervorgeht. Das bisherige Ziel der Bahn sah diese Quote bereits für 2026 vor./maa/DP/jha
