UBS stuft Porsche AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Eine realistischere Zielsetzung sei zwar grundsätzlich gut, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung vom Freitag. Er geht allerdings von weiterer Kursschwäche aus, da die Papiere der Zuffenhausener immer noch deutlich höher als Mercedes und BMW und wie ein Luxuswarenkonzern bewertet seien./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 40,90EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
