    UBS stuft Porsche AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Eine realistischere Zielsetzung sei zwar grundsätzlich gut, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung vom Freitag. Er geht allerdings von weiterer Kursschwäche aus, da die Papiere der Zuffenhausener immer noch deutlich höher als Mercedes und BMW und wie ein Luxuswarenkonzern bewertet seien./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:03 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 40,90EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Patrick Hummel
    Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


