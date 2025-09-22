    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bahnvorstand wird kleiner - Zwei Posten werden gestrichen

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will den Vorstand der Deutschen Bahn verkleinern. Das geht aus der Bahn-Strategie vor, die der Minister heute vorgestellt hat. Demnach sollen sowohl der Vorstand des Konzerns als auch der Vorstand der Infrastruktur-Tochter DB InfraGo künftig mit maximal sechs Personen besetzt sein.

    Derzeit besteht der Konzernvorstand aus acht Ressorts, die auf sieben Vorstandsmitglieder verteilt sind - Personalvorstand Martin Seiler ist seit einigen Monaten auch kommissarisch für die Finanzen zuständig. Der Vorstand der DB InfraGo hat derzeit ebenfalls sieben Mitglieder.

    Aus der Strategie des Ministers geht auch hervor, dass die Aufsichtsräte des Konzerns und der DB InfraGo neu aufgestellt werden sollen./nif/DP/jha





    dpa-AFX
