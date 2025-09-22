    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosesenkung von VW sei zwar mehr als nur bloße Porsche-Abschreibung, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Mittelfristig besteht seine Hauptsorge aber darin, dass Porsche den "chronisch schwachen Barmittelzufluss" der Wolfsburger weiter belastet./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,14 % und einem Kurs von 90,82EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Patrick Hummel
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00, was eine Steigerung von +9,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosesenkung von VW sei zwar mehr als nur bloße Porsche-Abschreibung, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden …