    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die neue iPhone-Generation 17 sieht Analyst Edison Lee laut seiner am Montag vorliegenden Einschätzung eher Risiken für den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) als die Absatzvolumina./rob/ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 209EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edison Lee
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 205,82
    Kursziel alt: 205,82
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 205,82$, was einem Rückgang von -16,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die neue iPhone-Generation 17 sieht Analyst Edison Lee laut seiner am Montag vorliegenden Einschätzung eher Risiken für …