JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die neue iPhone-Generation 17 sieht Analyst Edison Lee laut seiner am Montag vorliegenden Einschätzung eher Risiken für den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) als die Absatzvolumina./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 209EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 205,82

Kursziel alt: 205,82

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

