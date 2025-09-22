JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm in ihrem am Montag vorliegenden Umbauausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober ein Finetuning an aktuelle Makro- und Branchentrends sowie die Währungsentwicklungen vor./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 274,1EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 267
Kursziel alt: 267
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
