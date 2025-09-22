    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm in ihrem am Montag vorliegenden Umbauausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober ein Finetuning an aktuelle Makro- und Branchentrends sowie die Währungsentwicklungen vor./rob/ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:27 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 274,1EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chiara Battistini
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 267
    Kursziel alt: 267
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


