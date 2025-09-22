JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm in ihrem am Montag vorliegenden Umbauausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober ein Finetuning an aktuelle Makro- und Branchentrends sowie die Währungsentwicklungen vor./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 274,1EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 267

Kursziel alt: 267

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

