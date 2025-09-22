    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für SAP auf 270 Euro gesenkt, "Buy" bleibt
    • Nachfrageumfeld trübt sich, Wachstum bleibt stark
    • Kommentar von Johannes Schaller, Deutsche Bank Research
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Nachfrageumfeld trübe sich zwar ein, die Wachstumsdynamik der Walldorfer lege aber noch zu, schrieb Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 225,1 auf Tradegate (22. September 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 276,23 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +28,95 %/+33,39 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 270 Euro

