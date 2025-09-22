Deutsche Bank Research senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 225,1 auf Tradegate (22. September 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,75 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 276,23 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +28,95 %/+33,39 % bedeutet.