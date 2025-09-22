ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Volkswagen - 'Buy'
- Kursziel für Volkswagen auf 120 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
- Anpassung an Porsche AGs Prognosesenkung erfolgt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung der Porsche AG von Freitag an. Er warf die Frage auf, ob es nun die letzte sein wird./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 90,76 auf Tradegate (22. September 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,73 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +10,13 %/+37,67 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Man fragt sich manchmal wir dumm die Leute sind! Trotz Margenhalbierung wurde die Aktie Freitag nachbörslich noch zu über 95€ gehandelt.. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Wenn die Kanonen donnern,dann gibt's Schutt Asche Verletzte und Toten und Du denkst an Shopping! Wenn Shopping machen willst,dann sicher keine VW, zumindestens nicht unter diesen, aktuell immer schlechter werdenden Umständen
Vielleicht wird Dividende auch halbiert. Der Kurs wird sich doch nicht halbieren wollen? Solange so viele BEKANNTE bösartige Tumoren an VW nagen und blockieren,um sich den REALEN wirtschaftlichen Umständen anzupassen,so lange wird der Kurs dahin kriechen