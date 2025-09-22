    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Umfrage zu aktueller Finanzlage

    Ein Drittel der Deutschen verzichtet für das restliche Jahr auf größere Ausgaben (FOTO)

    Amsterdam (ots) -

    - Vor allem die Gen Z will nur das Nötigste kaufen (35 Prozent) - ist aber
    gleichzeitig die Generation, die sich am ehesten hin und wieder etwas gönnen
    möchte (45 Prozent).
    - Auszeit mit Folgen: Ein knappes Drittel der Befragten (28 Prozent) kämpft nach
    dem Sommerurlaub mit finanziellen Engpässen.
    - Dennoch: Der Großteil der Deutschen hat die eigenen Finanzen im Griff - 76
    Prozent bewerten ihr persönliches Finanzmanagement als gut.

    Die weiterhin angespannte Wirtschaftslage belastet nicht nur hiesige
    Unternehmen, sondern vor allem auch Endverbraucher:innen. Wie planen die
    Deutschen vor diesem Hintergrund ihre Finanzen bis zum Jahresende? Das hat
    Mollie, einer der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleister Europas, nun in
    einer repräsentativen YouGov-Umfrage mit 2.008 Befragten untersucht. Welche
    Auswirkungen hat der diesjährige Sommerurlaub auf das Haushaltsbudget? Wie wird
    gespart? Und wie behalten die Befragten den Überblick über ihre Ausgaben?
    Interessant: Beim Vergleich der Generationen werden teils deutliche Unterschiede
    sichtbar - insbesondere zwischen Gen Z/Millennials und Gen X/Boomern.

    Sommerurlaub - Freude am Strand, Frust im Portemonnaie?

    Fast jede:r Vierte (37 Prozent) war dieses Jahr nicht im klassischen
    Sommerurlaub - ein möglicher Effekt der angespannten Wirtschaftslage?

    Unter den Befragten hatte der Urlaub sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das
    Haushaltsbudget:

    - Ein knappes Drittel (28 Prozent) spürt es deutlich im Geldbeutel. Bei Gen Z
    und Millennials liegt die Zustimmung mit jeweils 35 Prozent hierbei noch
    höher; sehr viel besser scheint die Generation der Boomer situiert zu sein:
    Nur 20 Prozent gaben an, auf ihre Ausgaben achten zu müssen.
    - Ein Drittel (33 Prozent) ist in der komfortablen Lage, sich nach dem
    Sommerurlaub finanziell nicht einschränken zu müssen.

    Spendierhosen oder Gürtel enger schnallen? Die Ausgabenplanung bis Jahresende

    Fest steht: Viele Deutsche planen ihre Ausgaben mit Bedacht. Auf die Frage, mit
    welchen Maßnahmen sie ihr Budget für das restliche Jahr planen* - Produkte des
    täglichen Bedarfs ausgenommen -, gab knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent)
    an, gezielt nach Sonderangeboten Ausschau zu halten. Ein Drittel will sich
    bewusst einschränken und auf große Ausgaben verzichten (33 Prozent) bzw. nur das
    Nötigste kaufen (30 Prozent). Immerhin 35 Prozent wollen sich weiterhin ab und
    zu etwas gönnen.

    Bei der Gen Z zeigt sich ein widersprüchliches Bild: 45 Prozent wollen sich hin
    und wieder etwas gönnen; zugleich geben 35 Prozent an, bis Jahresende nur das
