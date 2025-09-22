Ein Drittel der Deutschen verzichtet für das restliche Jahr auf größere Ausgaben (FOTO)

Amsterdam (ots) -



- Vor allem die Gen Z will nur das Nötigste kaufen (35 Prozent) - ist aber

gleichzeitig die Generation, die sich am ehesten hin und wieder etwas gönnen

möchte (45 Prozent).

- Auszeit mit Folgen: Ein knappes Drittel der Befragten (28 Prozent) kämpft nach

dem Sommerurlaub mit finanziellen Engpässen.

- Dennoch: Der Großteil der Deutschen hat die eigenen Finanzen im Griff - 76

Prozent bewerten ihr persönliches Finanzmanagement als gut.



Die weiterhin angespannte Wirtschaftslage belastet nicht nur hiesige

Unternehmen, sondern vor allem auch Endverbraucher:innen. Wie planen die

Deutschen vor diesem Hintergrund ihre Finanzen bis zum Jahresende? Das hat

Mollie, einer der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleister Europas, nun in

einer repräsentativen YouGov-Umfrage mit 2.008 Befragten untersucht. Welche

Auswirkungen hat der diesjährige Sommerurlaub auf das Haushaltsbudget? Wie wird

gespart? Und wie behalten die Befragten den Überblick über ihre Ausgaben?

Interessant: Beim Vergleich der Generationen werden teils deutliche Unterschiede

sichtbar - insbesondere zwischen Gen Z/Millennials und Gen X/Boomern.









Fast jede:r Vierte (37 Prozent) war dieses Jahr nicht im klassischen

Sommerurlaub - ein möglicher Effekt der angespannten Wirtschaftslage?



Unter den Befragten hatte der Urlaub sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das

Haushaltsbudget:



- Ein knappes Drittel (28 Prozent) spürt es deutlich im Geldbeutel. Bei Gen Z

und Millennials liegt die Zustimmung mit jeweils 35 Prozent hierbei noch

höher; sehr viel besser scheint die Generation der Boomer situiert zu sein:

Nur 20 Prozent gaben an, auf ihre Ausgaben achten zu müssen.

- Ein Drittel (33 Prozent) ist in der komfortablen Lage, sich nach dem

Sommerurlaub finanziell nicht einschränken zu müssen.



Spendierhosen oder Gürtel enger schnallen? Die Ausgabenplanung bis Jahresende



Fest steht: Viele Deutsche planen ihre Ausgaben mit Bedacht. Auf die Frage, mit

welchen Maßnahmen sie ihr Budget für das restliche Jahr planen* - Produkte des

täglichen Bedarfs ausgenommen -, gab knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent)

an, gezielt nach Sonderangeboten Ausschau zu halten. Ein Drittel will sich

bewusst einschränken und auf große Ausgaben verzichten (33 Prozent) bzw. nur das

Nötigste kaufen (30 Prozent). Immerhin 35 Prozent wollen sich weiterhin ab und

zu etwas gönnen.



Bei der Gen Z zeigt sich ein widersprüchliches Bild: 45 Prozent wollen sich hin

und wieder etwas gönnen; zugleich geben 35 Prozent an, bis Jahresende nur das Seite 1 von 2 Seite 2 ►





