JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 237,88 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach der Basisversion des neuen iPhone 17 überrasche weiterhin, schrieb Samik Chatterjee am Montag./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:23 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 209,6EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 237,88

Kursziel alt: 237,88

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

