    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit weiter schwachen Ergebnissen. Die Jahresziele seien wieder einmal gefährdet./ag/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 44,62EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Falko Friedrichs
    Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 49
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit weiter schwachen …