DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit weiter schwachen Ergebnissen. Die Jahresziele seien wieder einmal gefährdet./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 44,62EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
