Schnieder bestätigt
Evelyn Palla wird neue Bahn-Chefin
Foto: Evelyn Palla und Patrick Schnieder am 22.09.2025, via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die bisherige Chefin von DB Regio, Evelyn Palla, wird neue Leiterin des gesamten Bahn-Konzerns. Das kündigte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Montag an und bestätigte damit entsprechende Berichte vom Wochenende.
Schnieder verkündete die Personalentscheidung bei der Vorstellung von Eckpunkten für eine Reform des Staatskonzerns. Demnach soll auch die Infrastruktursparte DB Infrago eine neue Leitung bekommen. Der Geschäftsführer der Strategieberatung Ifok und jahrelange Vorstand der DB Netz AG, Dirk Rompf, soll den Posten vom bisherigen Chef Philipp Nagl übernehmen. Die zuständigen Gremien müssen noch zustimmen.
Schnieder verkündete die Personalentscheidung bei der Vorstellung von Eckpunkten für eine Reform des Staatskonzerns. Demnach soll auch die Infrastruktursparte DB Infrago eine neue Leitung bekommen. Der Geschäftsführer der Strategieberatung Ifok und jahrelange Vorstand der DB Netz AG, Dirk Rompf, soll den Posten vom bisherigen Chef Philipp Nagl übernehmen. Die zuständigen Gremien müssen noch zustimmen.
Anzeige
Präsentiert von
Schnieder sprach am Montag von einem "Neuanfang". Das gelte "inhaltlich, strukturell und personell". Man werde "Schritt für Schritt" eine "andere Bahn" erleben. Zu Palla sagte der Minister, dass diese sich als "beste Kandidatin" im Auswahlprozess herauskristallisiert habe. "Sie kennt die Deutsche Bahn aus der Binnensicht und verantwortet seit 2022 sehr erfolgreich den Bereich Regio." Sie habe damit bewiesen, wie "erfolgreiche Kundenorientierung" funktioniere.
Der Verkehrsminister hatte den bisherigen Bahn-Chef Richard Lutz vor wenigen Wochen gefeuert, ihn aber gebeten, noch so lange im Amt zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.
Palla ist Südtirolerin und kam 2019 zum Bahn-Konzern. Vorher war sie unter anderem im Vorstand der Österreichischen Bahn (ÖBB) und bei Eon.
Der Verkehrsminister hatte den bisherigen Bahn-Chef Richard Lutz vor wenigen Wochen gefeuert, ihn aber gebeten, noch so lange im Amt zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.
Palla ist Südtirolerin und kam 2019 zum Bahn-Konzern. Vorher war sie unter anderem im Vorstand der Österreichischen Bahn (ÖBB) und bei Eon.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Einkaeufer schrieb 11.09.25, 10:08
Kompliment Chartier. Das Signal scheint zu funktionieren.mitdiskutieren »
Chartier schrieb 11.09.25, 07:57
mitdiskutieren »
Das Signal ist da, nun könnte der Kurs wirklich starten.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23460/board/20250911075622-eoan-1109.png
Good Luck
Chartier
Kampfkater1969 schrieb 27.08.25, 10:10
mitdiskutieren »
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.
Und da es der politische Wille ist, dass die Energieerzeugung noch dezentraler wird und vielschichtiger......kann diese Aktie nicht verlieren.
Man würdige, was diese "Langweiler-Aktie" in der jüngeren Vergangenheit an Wertsteigerungen schaffte.....schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Auch solche Langweileraktien gehören in jede gesunde Vermögensstruktur.
Zocker sehen es anderes und kurzfristiger...bei mir eine Aktie "zum Liegenlassen"
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte