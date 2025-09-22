DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Hamburger lägen aus Bewertungssicht auf einem Dekadentief, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie bräuchten aber wohl noch mindestens eine Berichtsrunde, bevor der Markt zur Neubewertung ansetze./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 90,04EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

