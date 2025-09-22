    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin geht nach der Konzernaufspaltung nicht davon aus, dass ContiTech das wahre Schnäppchen ist. Insgesamt hält er laut seiner am Montag vorliegenden Analyse eine Bewertung von etwa 3,2 Milliarden Euro für angemessen./ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:56 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 04:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Harry Martin
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


