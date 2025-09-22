    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    STRATEC - Aktie zieht deutlich an - 22.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die STRATEC Aktie bisher um +3,94 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der STRATEC Aktie.

    Foto: Stratec SE

    STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

    STRATEC Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Die STRATEC Aktie notiert aktuell bei 29,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,94 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,13  entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die STRATEC Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,70 %.

    Allein seit letzter Woche ist die STRATEC Aktie damit um +3,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,83 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

    STRATEC Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,81 %
    1 Monat +6,82 %
    3 Monate +20,70 %
    1 Jahr -32,96 %

    Informationen zur STRATEC Aktie

    Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 359,26 Mio.EUR wert.

    Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    STRATEC

    +6,99 %
    +5,08 %
    +7,62 %
    +22,67 %
    -32,44 %
    -63,49 %
    -73,68 %
    -39,57 %
    +563,77 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55



