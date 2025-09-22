Formation Metals - Aggressiver Bohrstart – voll finanziert, Gold über 3.700 USD

Die Behörden haben sich Zeit gelassen, doch jetzt kann es endlich losgehen: Der kanadische Goldexplorer Formation Metals (WKN A3D492 / CSE FOMO) hat jetzt alle nötigen Genehmigungen erhalten, um das erste, eigene Bohrprogramm auf dem vielversprechende Goldprojekt N2 in Angriff zu nehmen. Nach einer gründlichen Vorbereitung hat man jetzt die Bohrcrews in Bewegung gesetzt, während der Goldpreis sich der Marke von 3.700 USD pro Unze nähert!

10.000 Meter will Formation auf N2 jetzt erst einmal abteufen. Das fortgeschrittene Goldprojekt, das auch über Buntmetallpotenzial verfügt, weist bereits eine historische Ressource von rund 870.000 Unzen Gold auf, die sich auf vier Zonen (A, East, RJ-East, and Central) verteilen. Insgesamt liegt der durchschnittliche Goldgehalt bei 1,4 g/t. Allerdings verfügt N2 auch über eine hochgradige Zone (RJ), die im Schnitt 7,82 g/t Gold enthält.

Formation Metals kann schon in zwei Jahren 100% am N2-Projekt halten

Das Bohrprogramm ist vollständig finanziert und Formation Metals ist mit einem Betriebskapital von 4,9 Mio. CAD (keine Verbindlichkeiten) finanziell für seine Explorationsarbeiten stark aufgestellt. Zusammen mit von der Provinzregierung Québecs zu erwartenden Steuervergünstigungen weist das Unternehmen für 2025/2026 ein Explorationsbudget von 5,7 Mio. CAD aus. Das reicht übrigens aus, um sich innerhalb von zwei Jahren eine 100%ige Beteiligung am N2-Projekt zu verdienen, teilte Formation mit. Die dafür nötigen 5 Mio. CAD an Explorationsaufwendungen dürften damit vier Jahre schneller erbracht sein als ursprünglich geplant!

In der ersten Bohrphase wird sich das Unternehmen von CEO Deepak Varshney vor allem auf die Zone A konzentrieren. Diese historische, nahe der Oberfläche liegende Zone mit einer fast durchgängigen Goldmineralisierung enthält den alten Daten zufolge rund 522.900 Unzen mit 1,52 g/t Gold. Hier wurden in der Vergangenheit bereits gut 15.000 Meter auf einer Streichlänge von 1,65 Kilometern gebohrt, so, dass mehr als 3,1 Kilometer Streichen noch gar nicht untersucht wurden. Die historischen Bohrungen wiesen dabei zu 84% Gold haltige Intervalle auf, darunter 1,7 g/t Gold über 35 Meter.

Die RJ-Zone: Quelle: Formation Metals

Als zweites Ziel wird sich Formation in dieser Bohrphase die RJ-Zone vornehmen, die insgesamt über rund 61.100 Unzen bei 7,82 g/t Gold verfügt. Die Highlights der historischen Bohrungen waren z.B. 51 g/t Gold über 0,8 Meter und 16,5 g/t Gold über 3,5 Meter. Zuletzt hatte hier der Goldgigant Agnico-Eagle Mines (WKN 860325) 2008 Bohrungen durchgeführt, als der Goldpreis bei gerade einmal 800 USD je Unze lag. Allerdings wurden damals nur rund 900 Meter des bekannten Streichens erbohrt, sodass mehr als 4,75 Kilometer an Streichen noch untersucht werden müssen – ein hohes Expansionspotenzial also!

Ziel ist eine oberflächennahe Lagerstätte von mehreren Millionen Unzen Gold

Formation Metals kann jetzt aus einer Position der finanziellen Stärke ein sehr aggressives Bohrprogramm starten. CEO Deepak Varshney zeigt sich angesichts Größe der N2-Liegenschaft, der überzeugenden geologischen Daten sowie der generellen Höffigkeit des Abitibi Grünsteingürtels, in dem N2 liegt, hoffnungsvoll, dass schon dieses Bohrprogramm das Unternehmen seinem Ziel, eine nahe der Oberfläche gelegene Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen Gold nachzuweisen, einen großen Schritt näherbringen wird. Jetzt, da sich in Kürze die Bohrer drehen werden und der Goldpreis rund dreieinhalb Mal so hoch liegt wie zur Zeit der letzten Bohrungen von Agnico Eagle, sollte unserer Ansicht nach potenziell noch einmal mehr Schwung in die Formation-Aktie kommen. Charttechnisch deutet sich auf jedenfalls bereits ein Bruch des nächsten Wiederstands an!

