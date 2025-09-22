Bahnverkehr im Norden stark eingeschränkt - Leitung kaputt

(neu: mehr Details und Hintergrund)



HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Eine kaputte Oberleitung hat am Morgen zu starken Einschränkungen beim Bahnverkehr in Norddeutschland geführt. Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilt. Zwischen Hamburg und Hannover werden die Züge umgeleitet und fahren mit Verspätungen von bis zu 50 Minuten; einige Verbindungen entfallen.

Bahnreisende zwischen Hamburg und Berlin sollen dennoch über Hannover ausweichen. Weiter heißt es, dass auf ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Hannover die Halte in Celle, Uelzen und Lüneburg entfallen.