    Zuverlässige Bahn auch Frage des Vertrauens in den Staat

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hält die Zuverlässigkeit bei der Deutschen Bahn auch für eine Frage des Vertrauens in den Staat. "Viele setzen das Nicht-Funktionieren bei der Bahn gleich mit einem Nicht-Funktionieren unseres Staates. Ich finde das brandgefährlich", sagte Schnieder bei der Vorstellung seiner neuen Bahn-Strategie in Berlin. "Wir müssen zeigen, dass unser Staat funktioniert und dass unsere Bahn funktioniert." Sein klares Ziel sei es, dass die Bahn nun zuverlässiger werde./nif/DP/jha



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
