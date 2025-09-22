Devisen
Euro legt zum US-Dollar etwas zu
- Eurokurs steigt leicht auf 1,1768 US-Dollar.
- Abwärtsbewegung der letzten Tage gestoppt.
- Wichtige Reden von EZB und US-Notenbankern erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung im Tageshoch bei 1,1768 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Der Euro hat damit die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage gestoppt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1736 Dollar festgesetzt.
Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im Tagesverlauf werden allerdings noch Aussagen des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane und vom Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel erwartet, die am Markt beachtet werden dürften.
Darüber hinaus werden auch Reden von US-Notenbankern erwartet, darunter Aussagen des Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, von denen sich die Anleger Hinweise auf die künftige Zinspolitik erhoffen./jkr/jsl/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092