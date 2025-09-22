Euro legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung im Tageshoch bei 1,1768 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Der Euro hat damit die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage gestoppt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1736 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im Tagesverlauf werden allerdings noch Aussagen des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane und vom Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel erwartet, die am Markt beachtet werden dürften.

Darüber hinaus werden auch Reden von US-Notenbankern erwartet, darunter Aussagen des Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, von denen sich die Anleger Hinweise auf die künftige Zinspolitik erhoffen./jkr/jsl/jha/



