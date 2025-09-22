    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Aixtron, Süss und PVA gefragt - ASML-Hochstufung im Blick

    • Chipausrüster-Aktien am Montag stark gefragt.
    • ASML steigt 3,3% nach Hochstufung von Morgan Stanley.
    • Aixtron liefert 100. G10-SiC-System aus, Top-Wert.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien aus dem Bereich der Chipausrüster sind am Montag bei Anlegern beliebt. Die Titel von ASML zogen infolge einer Hochstufung durch die US-Bank Morgan Stanley an der Amsterdamer Börse um 3,3 Prozent an. Für die deutschen Branchenwerte Aixtron , PVA Tepla und Suss Microtec ging es in der Folge um bis zu 2,1 Prozent nach oben.

    Morgan-Stanley-Analyst Lee Simpson setzt mit seiner "Overweight"-Empfehlung nun wieder auf möglicherweise steigende Gewinnerwartungen bei ASML und eine zyklische Erholung des Spezialisten für Lithografiesysteme. Er rechnet damit, dass sich der Anlegerfokus zunehmend auf das Jahr 2027 richtet, an das er selbst optimistischer herangehe als der Analystenkonsens.

    Aixtron war am Montag im Schlepptau der beste unter den drei deutschen Branchenwerten. Laut Mitteilung wurde das hundertste G10-SiC-System ausgeliefert. Dieses ermögliche die Herstellung von Siliziumkarbidschichten und ermögliche so entscheidende Schritte zur Produktion effizienter SiC-Leistungshalbleiter./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 27,66 auf Tradegate (22. September 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 322,35 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 734,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von -21,85 %/+16,01 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
