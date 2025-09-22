Aixtron, Süss und PVA gefragt - ASML-Hochstufung im Blick

Aixtron war am Montag im Schlepptau der beste unter den drei deutschen Branchenwerten. Laut Mitteilung wurde das hundertste G10-SiC-System ausgeliefert. Dieses ermögliche die Herstellung von Siliziumkarbidschichten und ermögliche so entscheidende Schritte zur Produktion effizienter SiC-Leistungshalbleiter./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 27,66 auf Tradegate (22. September 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,01 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 322,35 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 734,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von -21,85 %/+16,01 % bedeutet.