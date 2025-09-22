BYD: Warren Buffetts Mega-Wette ist Geschichte – Aktie rutscht nach Exit

Berkshire hatte 2008 rund 225 Millionen BYD-Aktien für etwa 230 Millionen US-Dollar gekauft (damals gut 10 Prozent). Nach dem starken Kursanstieg begann der Konzern 2022 mit Verkäufen und senkte den Anteil 2024 auf unter 5 Prozent, womit nach Hongkong-Regeln keine weiteren Veräußerungen mehr offenzulegen waren.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihre Beteiligung am chinesischen Autohersteller BYD vollständig beendet. Damit endet nach 17 Jahren ein Engagement, das sich in dieser Zeit mehr als verzwanzigfacht hat. Den vollständigen Ausstieg meldete zunächst CNBC; in einem Bericht von Berkshire Hathaway Energy, der Konzerntochter, die die Aktien hielt, wurde der Wert der Position zum 31. März mit null ausgewiesen – nach 415 Millionen US-Dollar Ende 2024.

Die BYD-Aktie reagierte zum Wochenbeginn mit Verlusten von 3,4 Prozent und zählte in Hongkong zu den schwächeren Werten. BYD bedankte sich öffentlich für die langjährige Unterstützung: Li Yunfei, General Manager für Branding und PR, schrieb auf Weibo, man danke Berkshire für die "Investition, Unterstützung und Begleitung in den vergangenen 17 Jahren". Den Komplettausstieg kommentierte er als Routine: "Bei Aktieninvestitionen geht es um Kauf und Verkauf, was ganz normal ist."

Strategisch markiert der Verkauf das Ende einer der bekanntesten China-Wetten Buffetts, die maßgeblich auf die Empfehlung seines langjährigen Partners Charlie Munger zurückging. Parallel hatte Berkshire 2023 fast alle Anteile an Taiwan Semiconductor veräußert, nachdem das geopolitische Risiko neu bewertet worden war.

Für BYD kommt die Nachricht in einer Phase nachlassender Dynamik: Erstmals seit dreieinhalb Jahren verzeichnete der Tesla-Rivale im jüngsten Quartal einen Gewinnrückgang. Die Inlandsverkäufe – sie machen knapp 80 Prozent der Auslieferungen aus – fielen im August den vierten Monat in Folge. Laut Berichten senkte BYD sein Jahresabsatzziel um bis zu 16 Prozent auf 4,6 Millionen Fahrzeuge. An der Börse ist die Aktie seit dem Hoch vor vier Monaten deutlich zurückgekommen; der zunehmende Preisdruck im chinesischen E-Auto-Markt belastet.

Warum Berkshire den Ausstieg vollzog, blieb offen. Buffett hatte BYD zuletzt als außergewöhnliches Unternehmen gewürdigt, zugleich aber betont, man sehe attraktive Alternativen für den Kapitaleinsatz. Fest steht: Mit dem Closing einer der erfolgreichsten Wetten der vergangenen Jahrzehnte zieht sich Berkshire aus einem Kernsektor der chinesischen Industrie zurück – während BYD in einem härter umkämpften Markt Kurs hält und den nächsten Zyklus vorbereitet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



