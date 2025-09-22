HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Norma Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussicht auf einen zeitnahen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts dürfte die Aktien am Laufen halten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Montag anlässlich der jüngst bekanntgewordenen Offerten./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 18,02EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

