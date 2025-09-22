    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Norma Group auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussicht auf einen zeitnahen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts dürfte die Aktien am Laufen halten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Montag anlässlich der jüngst bekanntgewordenen Offerten./ag/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 18,02EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
    Analysiertes Unternehmen: Norma Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 27
    Kursziel alt: 27
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener Wert
