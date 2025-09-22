Morgan Stanley hebt ASML auf 'Overweight' - Ziel 950 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 817,1 auf Tradegate (22. September 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,01 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 322,35 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 734,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von -21,66 %/+16,29 % bedeutet.