ANALYSE-FLASH
Morgan Stanley hebt ASML auf 'Overweight' - Ziel 950 Euro
- Morgan Stanley hebt ASML-Kursziel auf 950 Euro an.
- Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft.
- Fokus auf 2027: Gewinnprognose 8% über Konsens.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 600 auf 950 Euro angehoben und die Papiere von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Lee Simpson setzt mit seiner Empfehlung auf möglicherweise nun wieder steigende Gewinnerwartungen und eine zyklische Erholung des Spezialisten für Lithographiesysteme. Der Anlegerfokus dürfte sich zunehmend auf 2027 richten, und hier sieht Simpson seine Gewinnprognose 8 Prozent über dem Konsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 01:20 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 817,1 auf Tradegate (22. September 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,01 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 322,35 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 734,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von -21,66 %/+16,29 % bedeutet.
