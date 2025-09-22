HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gegenwärtige Schwäche sei eingepreist, schrieb Simon Keller am Montag angesichts der jüngsten Prognosesenkung. Die Bewertung werde zunehmend attraktiv./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 37,90EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Simon Keller

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

