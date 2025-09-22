WARBURG RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,80 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey passte seine Schätzungen am Montag an die Gewinnwarnung der Vorwoche an. Es gelte weiter, eine Trendwende abzuwarten./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 5,845EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Jörg Philipp Frey
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,50
Kursziel alt: 6,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
