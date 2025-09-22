WARBURG RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,80 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey passte seine Schätzungen am Montag an die Gewinnwarnung der Vorwoche an. Es gelte weiter, eine Trendwende abzuwarten./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 5,845EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Philipp Frey

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 6,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



