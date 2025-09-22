Langjährige Ford-Betriebsräte verlassen Unternehmen

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor
    Für Sie zusammengefasst
    • Thal und Michel verlassen Ford Saarlouis, Neuwahlen.
    • Thal bleibt bis 2026, um Betriebsrat neu aufzustellen.
    • IG Metall wählt Kandidaten für kommende Betriebsratswahl.
    Foto: Gerry Broome - dpa

    SAARLOUIS (dpa-AFX) - Der Betriebsratsvorsitzende von Ford in Saarlouis, Markus Thal (56), und sein Stellvertreter Holger Michel (40) werden ihre Ämter aufgeben und das Unternehmen verlassen. Während Michel Ende November aus dem Unternehmen ausscheidet, will Thal nach eigener Aussage noch den Anlauf des Programms "Ford 1000" für die verbliebenen 1.000 Kollegen und die Neuaufstellung des Betriebsrates mitgestalten. Er werde dann im ersten Quartal 2026 den Betrieb verlassen. Wohin die beiden langjährigen Ford-"Gewächse" wechseln werden, ließen sie zunächst offen.

    Die Ford-Geschäftsführung hatte im Juni 2022 entschieden, die Produktion des Modells Focus im Saarland zu beenden und dem Werk in Valencia den Vorzug zu geben. Auch die Investorensuche war letztendlich gescheitert.

    "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich gehe ja nicht im Groll und mit keinen wesentlichen offenen Themen", sagte Thal der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Doch wenn wir die Intensität der letzten Jahre noch mal auf uns wirken lassen, glauben wir, dass dieser Schritt dem neu zu wählenden Betriebsratsgremium Raum für neue Impulse und Perspektiven gibt", heißt es in einer Info an die Belegschaft.

    Bilanz nach Bieterprozess: "Belogen und betrogen"

    Nach sechs Jahren als Jugendvertreter war Markus Thal mehr als 30 Jahre Mitglied im Betriebsrat, davon fast elf Jahre als Vorsitzender. Bereits vor zwei Wochen war der komplette Betriebsrat geschlossen zurückgetreten, um den Weg für vorgezogene Neuwahlen im Dezember freizumachen. Bis Ende November werden zwei Drittel des aktuellen Gremiums das Unternehmen verlassen. Wegen der geringeren Belegschaftsstärke, die von einst 4.500 auf künftig nur noch 1.000 sinken wird, werde sich die Zahl der Mitglieder zudem von 29 auf 13 verringern.

    IG Metall wählte Spitzenkandidaten

    "Wir gehen erhobenen Hauptes", sagte Thal. Im Kampf für die Mitarbeiter hätten die beiden immer große Unterstützung von Belegschaft und Gewerkschaft erfahren. "Ohne das Team, die IG Metall und die Belegschaft geht gar nichts. Sie haben uns viel gegeben - und wir haben mit höchstem Einsatz versucht, etwas davon zurückzugeben."

    Bei einer Vertrauensleutevollversammlung legte die IG Metall Völklingen am Wochenende die Kandidatenliste für die nächste Betriebsratswahl fest. Mit 100 Prozent wurden dabei unter anderem Spitzenkandidat Dennis Stoffel und auf Platz zwei Sascha Arweiler gewählt./ksp/DP/jha

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
