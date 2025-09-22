    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Arbeitnehmer kündigen Ablehnung der neuen Bahnspitze an

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitnehmer im Aufsichtsrat lehnen Personalwechsel ab.
    • Evelyn Palla soll neuen Konzernchef werden.
    • Dirk Rompf ersetzt Philipp Nagl bei DB InfraGo.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn will den geplanten Personalwechseln an der Spitze des Konzerns und bei der Infrastrukturtochter DB InfraGo nicht zustimmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Bahnkreisen. Über die genauen Gründe für die Ablehnung wurde zunächst nichts bekannt.

    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte zuvor angekündigt, dass die bisherige Bahn-Vorständin für den Regionalverkehr, Evelyn Palla, künftig den Gesamtkonzern führen soll. Bei der InfraGo soll Dirk Rompf den bisherigen Chef Philipp Nagl ersetzen. Rompf war einst Vorstand der InfraGo-Vorgängergesellschaft DB Netz und zuletzt Geschäftsführer beim Beratungsunternehmen Ifok.

    Zuständig für die Bestellung des neuen Spitzenpersonals ist der Bahn-Aufsichtsrat, der am Dienstag und Mittwoch tagen soll./nif/DP/jha





