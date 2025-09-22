WARBURG RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 146 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung der Porsche AG an und nahm kleinere Anpassungen am erwarteten Umlaufvermögen der Wolfsburger vor./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 90,38EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 149
Kursziel alt: 146
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
