WARBURG RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 146 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung der Porsche AG an und nahm kleinere Anpassungen am erwarteten Umlaufvermögen der Wolfsburger vor./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 90,38EUR auf Tradegate (22. September 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 149

Kursziel alt: 146

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



