UBS hebt Ziel für Auto1 auf 34,60 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 28,30 auf Tradegate (22. September 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,22 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -8,39 %/+23,33 % bedeutet.