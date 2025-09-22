    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Ziel für Auto1 auf 34,60 Euro - 'Buy'

    • UBS hebt Kursziel für Auto1 auf 34,60 Euro an
    • Einstufung bleibt bei "Buy", Aktivitäten stabil
    • Optimismus nach Veranstaltung mit Unternehmenschef
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 32,10 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktivitäten auf der Web-Plattform des Autohändlers erscheinen weiter solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Zudem ist er nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef insgesamt noch etwas optimistischer geworden./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025

    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 34,60 Euro

