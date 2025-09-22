ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Auto1 auf 34,60 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Auto1 auf 34,60 Euro an
- Einstufung bleibt bei "Buy", Aktivitäten stabil
- Optimismus nach Veranstaltung mit Unternehmenschef
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 32,10 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktivitäten auf der Web-Plattform des Autohändlers erscheinen weiter solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Zudem ist er nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef insgesamt noch etwas optimistischer geworden./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 28,30 auf Tradegate (22. September 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,22 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -8,39 %/+23,33 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 34,60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.