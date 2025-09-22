Zweite Amtszeit für Heinrich Bökamp als Präsident der Bundesingenieurkammer / 76. Bundesingenieurkammerversammlung wählt in Chemnitz den Vorstand der Bundesingenieurkammer (FOTO)
Berlin (ots) - Dr.-Ing. Heinrich Bökamp wurde am 19. September 2025 als
Präsident der Bundesingenieurkammer wiedergewählt. Die
Bundesingenieurkammerversammlung sprach dem Präsidenten für eine zweite Amtszeit
bis 2030 ihr Vertrauen aus. Ebenfalls für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt
wurde das sechsköpfige Vorstandsgremium.
Heinrich Bökamp ist seit 2009 Präsident der Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen, mit rund 11.000 Mitgliedern die größte Ingenieurkammer in
Deutschland. Nach seiner Wahl in Chemnitz betonte er: "Marode Infrastrukturen,
eine Wohnungsbaukrise und langwierige Planungsverfahren sind Herausforderungen,
die Politik und Staat in den nächsten Jahren effektiv adressieren müssen. Die
Transformation des Bauwesens ist ein zentraler Baustein für das Erreichen der
Klimaziele. Die Expertise und Innovationskraft des Ingenieurwesens sind dafür
das Fundament. Der Fachkräftemangel darf dabei nicht zum Stolperstein werden. So
fördern wir Kammern als Selbstverwaltungsorgane den Berufsstand und sind dessen
Sprachrohr. Die Aufgaben, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen, sind
gewaltig. Ich freue mich jedoch, als Präsident der Bundesingenieurkammer mit dem
neugewählten Vorstand zum Fortschritt unserer Gesellschaft beitragen zu dürfen."
Präsident der Bundesingenieurkammer wiedergewählt. Die
Bundesingenieurkammerversammlung sprach dem Präsidenten für eine zweite Amtszeit
bis 2030 ihr Vertrauen aus. Ebenfalls für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt
wurde das sechsköpfige Vorstandsgremium.
Heinrich Bökamp ist seit 2009 Präsident der Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen, mit rund 11.000 Mitgliedern die größte Ingenieurkammer in
Deutschland. Nach seiner Wahl in Chemnitz betonte er: "Marode Infrastrukturen,
eine Wohnungsbaukrise und langwierige Planungsverfahren sind Herausforderungen,
die Politik und Staat in den nächsten Jahren effektiv adressieren müssen. Die
Transformation des Bauwesens ist ein zentraler Baustein für das Erreichen der
Klimaziele. Die Expertise und Innovationskraft des Ingenieurwesens sind dafür
das Fundament. Der Fachkräftemangel darf dabei nicht zum Stolperstein werden. So
fördern wir Kammern als Selbstverwaltungsorgane den Berufsstand und sind dessen
Sprachrohr. Die Aufgaben, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen, sind
gewaltig. Ich freue mich jedoch, als Präsident der Bundesingenieurkammer mit dem
neugewählten Vorstand zum Fortschritt unserer Gesellschaft beitragen zu dürfen."
Die Bundesingenieurkammer (BIngK) vertritt die gemeinschaftlichen Interessen der
16 Länderingenieurkammern. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich bundesweit und
auf europäischer Ebene für die Belange von mehr als 45.000 Ingenieurinnen und
Ingenieuren ein.
Bei den turnusmäßig stattfindenden Vorstandswahlen wurde Dipl.-Geol. Sylvia
Reyer-Rohde (Ingenieurkammer Thüringen) als Vizepräsidentin der
Bundesingenieurkammer und Dipl.-Ing. Ingolf Kluge (Ingenieurkammer Hessen) als
Vizepräsident der Bundesingenieurkammer für eine weitere Amtszeit bestätigt.
Erneut in den Vorstand der Bundesingenieurkammer gewählt wurden Dipl.-Ing. (FH)
Wilhelmina Katzschmann (Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz), Prof. Dr.-Ing. Helmut
Schmeitzner (Baukammer Berlin), Dr.-Ing. Ulrich Scholz (Bayerische
Ingenieurekammer-Bau) und Dipl.-Ing. Christoph F. J. Schröder (Hamburgische
Ingenieurkammer-Bau).
Die Wahlen fanden während der 76. Bundesingenieurkammerversammlung in Chemnitz
statt. Zweimal jährlich treten Präsidentinnen und Präsidenten sowie Delegierte
aus den Länderingenieurkammern zur Bundesingenieurkammerversammlung (BKV)
zusammen. Das höchste Beschlussorgan der deutschen Ingenieurinnen und Ingenieure
verabschiedet Leitlinien der Berufspolitik, beschließt den BIngK-Haushalt und
wählt alle fünf Jahre den Vorstand.
Ergänzend zu den Vorstandwahlen wurden der Haushaltsausschuss sowie die
Rechnungsprüferin und der Rechnungsprüfer neu gewählt.
Pressekontakt:
Eva Hämmerle
Kommunikation & Presse
Bundesingenieurkammer
Joachimsthaler Str. 12 | 10719 Berlin
T. +49 (0)30 2589 882-23 (Zentrale: - 0)
mailto:haemmerle@bingk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18349/6122150
OTS: Bundesingenieurkammer
16 Länderingenieurkammern. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich bundesweit und
auf europäischer Ebene für die Belange von mehr als 45.000 Ingenieurinnen und
Ingenieuren ein.
Bei den turnusmäßig stattfindenden Vorstandswahlen wurde Dipl.-Geol. Sylvia
Reyer-Rohde (Ingenieurkammer Thüringen) als Vizepräsidentin der
Bundesingenieurkammer und Dipl.-Ing. Ingolf Kluge (Ingenieurkammer Hessen) als
Vizepräsident der Bundesingenieurkammer für eine weitere Amtszeit bestätigt.
Erneut in den Vorstand der Bundesingenieurkammer gewählt wurden Dipl.-Ing. (FH)
Wilhelmina Katzschmann (Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz), Prof. Dr.-Ing. Helmut
Schmeitzner (Baukammer Berlin), Dr.-Ing. Ulrich Scholz (Bayerische
Ingenieurekammer-Bau) und Dipl.-Ing. Christoph F. J. Schröder (Hamburgische
Ingenieurkammer-Bau).
Die Wahlen fanden während der 76. Bundesingenieurkammerversammlung in Chemnitz
statt. Zweimal jährlich treten Präsidentinnen und Präsidenten sowie Delegierte
aus den Länderingenieurkammern zur Bundesingenieurkammerversammlung (BKV)
zusammen. Das höchste Beschlussorgan der deutschen Ingenieurinnen und Ingenieure
verabschiedet Leitlinien der Berufspolitik, beschließt den BIngK-Haushalt und
wählt alle fünf Jahre den Vorstand.
Ergänzend zu den Vorstandwahlen wurden der Haushaltsausschuss sowie die
Rechnungsprüferin und der Rechnungsprüfer neu gewählt.
Pressekontakt:
Eva Hämmerle
Kommunikation & Presse
Bundesingenieurkammer
Joachimsthaler Str. 12 | 10719 Berlin
T. +49 (0)30 2589 882-23 (Zentrale: - 0)
mailto:haemmerle@bingk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18349/6122150
OTS: Bundesingenieurkammer
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte