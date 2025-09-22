Zweite Amtszeit für Heinrich Bökamp als Präsident der Bundesingenieurkammer / 76. Bundesingenieurkammerversammlung wählt in Chemnitz den Vorstand der Bundesingenieurkammer (FOTO)

Berlin (ots) - Dr.-Ing. Heinrich Bökamp wurde am 19. September 2025 als

Präsident der Bundesingenieurkammer wiedergewählt. Die

Bundesingenieurkammerversammlung sprach dem Präsidenten für eine zweite Amtszeit

bis 2030 ihr Vertrauen aus. Ebenfalls für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt

wurde das sechsköpfige Vorstandsgremium.



Heinrich Bökamp ist seit 2009 Präsident der Ingenieurkammer-Bau

Nordrhein-Westfalen, mit rund 11.000 Mitgliedern die größte Ingenieurkammer in

Deutschland. Nach seiner Wahl in Chemnitz betonte er: "Marode Infrastrukturen,

eine Wohnungsbaukrise und langwierige Planungsverfahren sind Herausforderungen,

die Politik und Staat in den nächsten Jahren effektiv adressieren müssen. Die

Transformation des Bauwesens ist ein zentraler Baustein für das Erreichen der

Klimaziele. Die Expertise und Innovationskraft des Ingenieurwesens sind dafür

das Fundament. Der Fachkräftemangel darf dabei nicht zum Stolperstein werden. So

fördern wir Kammern als Selbstverwaltungsorgane den Berufsstand und sind dessen

Sprachrohr. Die Aufgaben, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen, sind

gewaltig. Ich freue mich jedoch, als Präsident der Bundesingenieurkammer mit dem

neugewählten Vorstand zum Fortschritt unserer Gesellschaft beitragen zu dürfen."





Die Bundesingenieurkammer (BIngK) vertritt die gemeinschaftlichen Interessen der

16 Länderingenieurkammern. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich bundesweit und

auf europäischer Ebene für die Belange von mehr als 45.000 Ingenieurinnen und

Ingenieuren ein.



Bei den turnusmäßig stattfindenden Vorstandswahlen wurde Dipl.-Geol. Sylvia

Reyer-Rohde (Ingenieurkammer Thüringen) als Vizepräsidentin der

Bundesingenieurkammer und Dipl.-Ing. Ingolf Kluge (Ingenieurkammer Hessen) als

Vizepräsident der Bundesingenieurkammer für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Erneut in den Vorstand der Bundesingenieurkammer gewählt wurden Dipl.-Ing. (FH)

Wilhelmina Katzschmann (Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz), Prof. Dr.-Ing. Helmut

Schmeitzner (Baukammer Berlin), Dr.-Ing. Ulrich Scholz (Bayerische

Ingenieurekammer-Bau) und Dipl.-Ing. Christoph F. J. Schröder (Hamburgische

Ingenieurkammer-Bau).



Die Wahlen fanden während der 76. Bundesingenieurkammerversammlung in Chemnitz

statt. Zweimal jährlich treten Präsidentinnen und Präsidenten sowie Delegierte

aus den Länderingenieurkammern zur Bundesingenieurkammerversammlung (BKV)

zusammen. Das höchste Beschlussorgan der deutschen Ingenieurinnen und Ingenieure

verabschiedet Leitlinien der Berufspolitik, beschließt den BIngK-Haushalt und

wählt alle fünf Jahre den Vorstand.



Ergänzend zu den Vorstandwahlen wurden der Haushaltsausschuss sowie die

Rechnungsprüferin und der Rechnungsprüfer neu gewählt.



