    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBKV AktievorwärtsNachrichten zu BKV
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zweite Amtszeit für Heinrich Bökamp als Präsident der Bundesingenieurkammer / 76. Bundesingenieurkammerversammlung wählt in Chemnitz den Vorstand der Bundesingenieurkammer (FOTO)

    Berlin (ots) - Dr.-Ing. Heinrich Bökamp wurde am 19. September 2025 als
    Präsident der Bundesingenieurkammer wiedergewählt. Die
    Bundesingenieurkammerversammlung sprach dem Präsidenten für eine zweite Amtszeit
    bis 2030 ihr Vertrauen aus. Ebenfalls für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt
    wurde das sechsköpfige Vorstandsgremium.

    Heinrich Bökamp ist seit 2009 Präsident der Ingenieurkammer-Bau
    Nordrhein-Westfalen, mit rund 11.000 Mitgliedern die größte Ingenieurkammer in
    Deutschland. Nach seiner Wahl in Chemnitz betonte er: "Marode Infrastrukturen,
    eine Wohnungsbaukrise und langwierige Planungsverfahren sind Herausforderungen,
    die Politik und Staat in den nächsten Jahren effektiv adressieren müssen. Die
    Transformation des Bauwesens ist ein zentraler Baustein für das Erreichen der
    Klimaziele. Die Expertise und Innovationskraft des Ingenieurwesens sind dafür
    das Fundament. Der Fachkräftemangel darf dabei nicht zum Stolperstein werden. So
    fördern wir Kammern als Selbstverwaltungsorgane den Berufsstand und sind dessen
    Sprachrohr. Die Aufgaben, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen, sind
    gewaltig. Ich freue mich jedoch, als Präsident der Bundesingenieurkammer mit dem
    neugewählten Vorstand zum Fortschritt unserer Gesellschaft beitragen zu dürfen."

    Die Bundesingenieurkammer (BIngK) vertritt die gemeinschaftlichen Interessen der
    16 Länderingenieurkammern. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich bundesweit und
    auf europäischer Ebene für die Belange von mehr als 45.000 Ingenieurinnen und
    Ingenieuren ein.

    Bei den turnusmäßig stattfindenden Vorstandswahlen wurde Dipl.-Geol. Sylvia
    Reyer-Rohde (Ingenieurkammer Thüringen) als Vizepräsidentin der
    Bundesingenieurkammer und Dipl.-Ing. Ingolf Kluge (Ingenieurkammer Hessen) als
    Vizepräsident der Bundesingenieurkammer für eine weitere Amtszeit bestätigt.
    Erneut in den Vorstand der Bundesingenieurkammer gewählt wurden Dipl.-Ing. (FH)
    Wilhelmina Katzschmann (Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz), Prof. Dr.-Ing. Helmut
    Schmeitzner (Baukammer Berlin), Dr.-Ing. Ulrich Scholz (Bayerische
    Ingenieurekammer-Bau) und Dipl.-Ing. Christoph F. J. Schröder (Hamburgische
    Ingenieurkammer-Bau).

    Die Wahlen fanden während der 76. Bundesingenieurkammerversammlung in Chemnitz
    statt. Zweimal jährlich treten Präsidentinnen und Präsidenten sowie Delegierte
    aus den Länderingenieurkammern zur Bundesingenieurkammerversammlung (BKV)
    zusammen. Das höchste Beschlussorgan der deutschen Ingenieurinnen und Ingenieure
    verabschiedet Leitlinien der Berufspolitik, beschließt den BIngK-Haushalt und
    wählt alle fünf Jahre den Vorstand.

    Ergänzend zu den Vorstandwahlen wurden der Haushaltsausschuss sowie die
    Rechnungsprüferin und der Rechnungsprüfer neu gewählt.

    Pressekontakt:

    Eva Hämmerle
    Kommunikation & Presse
    Bundesingenieurkammer

    Joachimsthaler Str. 12 | 10719 Berlin
    T. +49 (0)30 2589 882-23 (Zentrale: - 0)
    mailto:haemmerle@bingk.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18349/6122150
    OTS: Bundesingenieurkammer




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zweite Amtszeit für Heinrich Bökamp als Präsident der Bundesingenieurkammer / 76. Bundesingenieurkammerversammlung wählt in Chemnitz den Vorstand der Bundesingenieurkammer (FOTO) Dr.-Ing. Heinrich Bökamp wurde am 19. September 2025 als Präsident der Bundesingenieurkammer wiedergewählt. Die Bundesingenieurkammerversammlung sprach dem Präsidenten für eine zweite Amtszeit bis 2030 ihr Vertrauen aus. Ebenfalls für weitere fünf …