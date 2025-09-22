BYD - Aktie rauscht in die Tiefe - 22.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -3,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,51 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +1,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BYD auf +13,44 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,26 % 1 Monat -2,97 % 3 Monate -13,51 % 1 Jahr +30,58 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der BYD Aktie, die durch den vollständigen Ausstieg von Buffetts Berkshire Hathaway unter Druck steht. Anleger äußern Bedenken, dass BYD sich mit seinen Aktivitäten übernommen hat, was die Gewinne im margenarmen Automobilgeschäft belasten könnte. Einige Investoren sehen jedoch Potenzial in der Konsolidierung des heimischen Marktes. Zudem wird die Reduzierung der Stückgröße an der Börse als Maßnahme zur Erhöhung der Liquidität diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,02 Mrd. wert.

2008 stieg Berkshire Hathaway für rund 230 Millionen US-Dollar bei BYD ein, jetzt ist der Exit komplett. Die Beteiligung hatte sich mehr als verzwanzigfacht.

Vergangene Handelswoche konnte sich die BYD-Aktie um +9% erholen, doch diese Woche scheint es mit dem Aufwärtstrend schon wieder vorbei zu sein. Der Kurs des chinesischen Auto- und Batteriekonzerns bricht am Montagmorgen um fast -4% ein. Was hat Warren Buffett damit zu tun und wie sollten Anleger sich nun verhalten? Berkshire Hathway ist komplett raus […] The post BYD-Aktie: Wusste Buffett mehr? first appeared on sharedeals.de.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.