Almonty Industries - Aktie steigt kräftig - 22.09.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Almonty Industries in den letzten drei Monaten Verluste von -2,90 % verkraften.

Am heutigen Handelstag konnte die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,53 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +209,89 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,88 % 1 Monat +17,34 % 3 Monate -2,90 % 1 Jahr +251,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung von Almonty Industries, die in den letzten Wochen um 18,5% gestiegen ist. Die Aufnahme in den S&P Global BMI Index wird als wesentlicher Faktor für den Anstieg angesehen, da sie institutionelle Investoren anziehen könnte. Das Handelsvolumen ist stark, was auf reges Interesse hinweist. Die Anleger sind optimistisch und erwarten, dass der Kurs möglicherweise bald ein Allzeithoch erreichen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 992,84 Mio. wert.

Wolfram zählt zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen der Weltwirtschaft. Mit seinem extrem hohen Schmelzpunkt, der außergewöhnlichen Dichte und Härte ist das Metall unverzichtbar, vor allem in der Rüstungsindustrie und der Halbleitertechnik. Auch …

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.