    Lasertec - Aktie steigt rasant +12,96 % - 22.09.2025

    Am 22.09.2025 ist die Lasertec Aktie, bisher, um +12,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lasertec Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Lasertec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lasertec Aktie. Mit einer Performance von +12,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lasertec investiert war, konnte einen Gewinn von +24,35 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lasertec Aktie damit um +21,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,65 %.

    Lasertec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,21 %
    1 Monat +25,65 %
    3 Monate +24,35 %

    Informationen zur Lasertec Aktie

    Es gibt 94 Mio. Lasertec Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,50 Mrd. wert.

    Lasertec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lasertec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lasertec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lasertec

    ISIN:JP3979200007WKN:887360





