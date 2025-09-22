AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland
- Rüstungswerte steigen wegen Russlands Luftraumverletzungen.
- Rheinmetall-Aktien legen um 0,8 Prozent zu.
- Geringe Deeskalationswahrscheinlichkeit stärkt Verteidigung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte bleiben am Montag angesichts von Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland und fehlender Perspektiven für eine Deeskalation gefragt. Mit einem Anstieg um 0,8 Prozent blieben die Aktien von Rheinmetall am Montag dran an ihrem Vorwochenrekord. Von ihren schon mehrere Monate alten Bestmarken weiter entfernt sind Renk und Hensoldt , die am Vormittag an der MDax -Spitze um bis zu 3,7 Prozent anzogen.
Analystin Chloe Lemarie von Jefferies Research verwies am Morgen darauf, dass Estland sich nach einem weiteren russischen Luftraumverstoß erneut auf Artikel 4 des Nato-Vertrags berufe. "Dies ist bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen", erwähnte die Expertin im Nachgang, dass es zuletzt schon von Polen solch eine Maßnahme gab.
"Dies verdeutlicht unserer Ansicht nach die geringe Wahrscheinlichkeit einer Deeskalation des Konflikts und dürfte die Bereitschaft der europäischen Staaten zu höheren Verteidigungsausgaben weiter stärken", schrieb die Expertin am Montag. Auch der UN-Sicherheitsrat soll am Montag in einer Sondersitzung tagen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 1.943 auf Tradegate (22. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 88,99 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -10,22 %/+16,10 % bedeutet.
Was mir an der Politik von Rheinmetall nicht gefällt ist die Abhängigkeit von Amerika. Die ganzen Kooperation die RM mit amerikanischen Rüstubgskonzernen schließt in Europa, diesen dem Ziel profitorientiert Produktionen zu erweitern und auszubauen, behindern aber Forschung und Entwicklung eigener selbstständiger Produkte (weil das kostet ja erstmal Geld). Außerdem ermöglicht man den Amerikanern unter dem Deckmantel von Rheinmetall viele europäische Aufträge abzubekommen. Diese Bereinbarungen sind selbstverständlich einseitig, d.h. gelten nur in Europa, in Amerika z.B bleiben die Konzerne alleine um ja nicht RM in irgendwelche Staatsaufträge zu integrieren.
RM sollte meiner Meinung in gewissen Punkten so sehr es schmerzt nicht zur monetär agieren, weil uns das langfristig ein Haufen kostet.
Letztens habe ich gelesen dass z.B ThyssenKrupp bei der neuen Fregatte hinterherhängt, weil man von Technologien europäischer Partner abhängig ist, bei denen es zu Liegerverzögerungen etc kommt. Was plant RM, auf Partner von Amerika zu setzten. Das ist super Fregatten werden schneller gebaut, mehr Profit, aber die Technologie ist nicht mehr in Europa und auch ein gutes Rüstungsmetzwerk wird in Europa behindert.
Das selbe mit Kooperationen mit Raytheon und Lockheed Martin.
Was ich mir gewünscht hätte wäre eine Forschung an einem eigenständigem Luftabwehrverteidigubgssystem wie die Patriotsysteme etc. So was hat RM nicht im Sortiment, könnten wir aber dringend auch gebrauchen.
Ich bin Rheinmetall Aktionär, noch mehr bin ich aber Europäer. Und wenn es irgendwann die Wahl gibt zwischen einem Produkt von Rheinmetall (Anteil aber nur z.B. 20%) und einem europäischen Konkurrenten, bei gleichen Spezifikationen, dann hoffe ich dass die Bundesregierung nicht Rheinmetall den Auftrag gibt.
Ich möchte Rheinmetall nicht schaden, sondern möchte dass sie eine echte Konkurrenz mit Größen Produktportfolio als es heute ist, zu den Amerikanischen Konzernen in dem nächsten Jahrzehnt wird. Und nicht zu einem amerikanische Ableger in Europa, der die schmutzige Arbeit macht.
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.
Immer diese Fixierung auf den Kurs...