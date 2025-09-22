    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungswerte steigen wegen Russlands Luftraumverletzungen.
    • Rheinmetall-Aktien legen um 0,8 Prozent zu.
    • Geringe Deeskalationswahrscheinlichkeit stärkt Verteidigung.
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte bleiben am Montag angesichts von Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland und fehlender Perspektiven für eine Deeskalation gefragt. Mit einem Anstieg um 0,8 Prozent blieben die Aktien von Rheinmetall am Montag dran an ihrem Vorwochenrekord. Von ihren schon mehrere Monate alten Bestmarken weiter entfernt sind Renk und Hensoldt , die am Vormittag an der MDax -Spitze um bis zu 3,7 Prozent anzogen.

    Analystin Chloe Lemarie von Jefferies Research verwies am Morgen darauf, dass Estland sich nach einem weiteren russischen Luftraumverstoß erneut auf Artikel 4 des Nato-Vertrags berufe. "Dies ist bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen", erwähnte die Expertin im Nachgang, dass es zuletzt schon von Polen solch eine Maßnahme gab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Short
    79,58€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 9,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    65,06€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 9,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Dies verdeutlicht unserer Ansicht nach die geringe Wahrscheinlichkeit einer Deeskalation des Konflikts und dürfte die Bereitschaft der europäischen Staaten zu höheren Verteidigungsausgaben weiter stärken", schrieb die Expertin am Montag. Auch der UN-Sicherheitsrat soll am Montag in einer Sondersitzung tagen./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 1.943 auf Tradegate (22. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 88,99 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -10,22 %/+16,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland Deutsche Rüstungswerte bleiben am Montag angesichts von Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland und fehlender Perspektiven für eine Deeskalation gefragt. Mit einem Anstieg um 0,8 Prozent blieben die Aktien von Rheinmetall am Montag dran an …