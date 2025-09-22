ANALYSE-FLASH
UBS belässt Porsche AG auf 'Neutral' - Ziel 45 Euro
- UBS belässt Porsche-Kursziel bei 45 Euro, Neutral.
- Realistischere Zielsetzung, aber Kursschwäche erwartet.
- Porsche-Aktien überbewertet im Vergleich zu BMW, Mercedes.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Eine realistischere Zielsetzung sei zwar grundsätzlich gut, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung vom Freitag. Er geht allerdings von weiterer Kursschwäche aus, da die Papiere der Zuffenhausener immer noch deutlich höher als Mercedes und BMW und wie ein Luxuswarenkonzern bewertet seien./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 40,27 auf Tradegate (22. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,22 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -3,63 %/+23,55 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 45 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
M.M.n. war der Börsengang von Porsche ein Lehrstück für ungebremsten gierigen Kapitalismus.
Der Rauswurf war absehbar ; der Börsenkurs ist gewöhnlich ein vorauseilender Indikator , hat das Ereignis vorweggenommen. Wenn Porsche jetzt im Dax verblieben wäre , hätte der Kurs wahrscheinlich einen Sprung auf 48+ gemacht , wegen Eindeckungen großer Investoren . Fundamental hat sich an der miesen Gesamtsituation gar nichts geändert !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif