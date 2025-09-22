UBS belässt Porsche AG auf 'Neutral' - Ziel 45 Euro

-----------------------

-----------------------



Nur Gewitter oder doch mehr?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 40,27 auf Tradegate (22. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,22 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -3,63 %/+23,55 % bedeutet.