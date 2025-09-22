    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Palla

    'Wir räumen auf' - Zugbetrieb soll in Fokus rücken

    Für Sie zusammengefasst
    • Fokus auf Zugbetrieb im Kern der Deutschen Bahn.
    • Bürokratie und Doppelstrukturen sollen abgebaut werden.
    • Infrastruktur-Sanierung ist ein langfristiger Prozess.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die designierte neue Chefin Evelyn Palla will bei der Deutschen Bahn den Zugbetrieb im Vergleich zu anderen Beteiligungen des Konzerns wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. "Wir nehmen heute den Taktstock für eine neue Ära in die Hand. Eine Ära, in der wir uns wieder auf das konzentrieren, was uns im innersten Kern ausmacht: das Eisenbahngeschäft", sagte Palla bei ihrer Vorstellung in Berlin. "Wir räumen auf", ergänzte die Südtirolerin.

    Die Bahn müsse sich von Grund auf erneuern und zum verlässlichen und lösungsorientierten Partner von Bund, Ländern und Kommunen werden. Bürokratie, Doppelstrukturen und "unnötige Beteiligungen" sollen abgebaut werden. DIe Bahn müsse mutiger, klarer und schneller werden.

    Palla räumte aber vor allem mit Blick auf die angestrebte Sanierung der Infrastruktur ein: "Nichts wird schnell gehen. Das ist kein Sprint. Die Sanierung der Eisenbahn-Infrastruktur ist ein Marathon." Die marode Infrastruktur gilt als eines der Hauptprobleme für unpünktliche Züge und fehlende Zuverlässigkeit bei der Bahn./nif/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
