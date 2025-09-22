    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hubertz zu Mietpreisbremse

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brauchen Bußgelder, die wehtun

    Für Sie zusammengefasst
    • Strengere Vorschriften und Bußgelder gefordert.
    • Fokus auf möblierte Wohnungen und Indexmieten.
    • Bauoffensive nötig, um Wohnungsnot zu bekämpfen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen steigende Mieten fordert Bundesbauministerin Verena Hubertz strengere Vorschriften und schärfere Strafen. Bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse müsse es Bußgelder geben, "die wirklich wehtun", sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel". Die Mietpreisbremse sei ein wichtiges Instrument, "damit die Bestandsmieten nicht auch noch explodieren".

    Hubertz will etwa möblierte Wohnungen, die oft sehr teuer angeboten werden, in den Blick nehmen sowie Mietverträge, die an die Inflationsrate geknüpft sind (Indexmieten). "Zum Beispiel wollen wir, dass beim möblierten Wohnen der Möbelzuschlag im Mietvertrag ausgewiesen werden muss", sagte sie der Zeitung.

    "Relativ einfach, sich nicht an die Regeln zu halten"

    Auch sehe man die Auswüchse am Mietmarkt bei Untervermietungen, bei denen Wohnungen viel teurer angeboten würden als im ursprünglichen Vertrag vereinbart. Zwar seien Untervermietungen ohne Genehmigung verboten. In der Praxis sei das aber "sehr schwer zu kontrollieren", sagte Hubertz. "Unterm Strich ist es derzeit relativ einfach, sich nicht an die Regeln zu halten."

    Die Bundesregierung hat die Mietpreisbremse für Neuvermietungen in begehrten Wohngebieten bis Ende 2029 verlängert. Bei Neuvermietung einer Wohnung darf die Miete dort zu Beginn höchstens um zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

    Kürzlich nahm zudem im Justizministerium eine Expertenkommission zum Mietrecht die Arbeit auf. Sie soll unter anderem Ideen für mögliche neue Bußgeldregeln erarbeiten, etwa bei Mietwucher oder Verstößen gegen die Mietpreisbremse.

    "Müssen bauen, bauen, bauen"

    Eine Verschärfung der Mietpreisbremse sei aber nur ein Weg, sagte Hubertz weiter. "Das Grundproblem bleibt, dass zu wenig Angebot auf dem Markt ist. Wir müssen deshalb bauen, bauen, bauen." Zudem müssten die Baupreise runter. "Da hat auch das Bauen im Bestand viel Potenzial, also zum Beispiel aus einer großen Wohnung zwei zu machen."

    Hubertz verwies auf den "Bauturbo", der unter anderem Genehmigungsverfahren beschleunigen soll. Das Gesetz solle im Oktober den Bundestag passieren. Dazu komme ein "Rekordetat" im Bundesbauministerium mit 7,4 Milliarden Euro für 2025, plus elf Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, einem schuldenfinanzierten Geldtopf.

    In Deutschland fehlen nach Expertenschätzung Hunderttausende Wohnungen. Das Ifo-Institut erwartet, dass dieses Jahr nur 205.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Das wären rund ein Fünftel weniger als 2024./als/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hubertz zu Mietpreisbremse Brauchen Bußgelder, die wehtun Im Kampf gegen steigende Mieten fordert Bundesbauministerin Verena Hubertz strengere Vorschriften und schärfere Strafen. Bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse müsse es Bußgelder geben, "die wirklich wehtun", sagte die SPD-Politikerin dem …