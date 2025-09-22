Digitalisierung ohne eigenes IT-Team - wie kleine Betriebe Lösungen finden (FOTO)
Warpe (ots) - Kleine Unternehmen stehen vor einer doppelten Herausforderung: Der
Digitaldruck wächst, doch oft fehlen Fachkräfte, Zeit und Budget. Statt teurer
Komplettlösungen braucht es smarte Ansätze, die schnell entlasten.
Nicht jede Firma braucht gleich eine eigene IT-Abteilung, aber jede braucht
einen klaren Fahrplan, der die Digitalisierung vorantreibt. Dieser Beitrag
verrät, wie auch kleine Betriebe ohne Tech-Know-how Schritt für Schritt
digitaler werden können - mit konkreten Tools, klaren Prioritäten und einem
machbaren Plan.
Warum ein eigenes IT-Team oft nicht praktikabel ist
Für zahlreiche Betriebe ist die Idee, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen,
unrealistisch. Die Personalkosten liegen hoch und meist genügt eine einzelne
Fachkraft nicht, denn fällt diese durch Krankheit oder Urlaub aus, gerät der
gesamte Betrieb ins Stocken. Zudem besteht die Gefahr, dass das Unternehmen in
eine Abhängigkeit von einer einzelnen Person gerät. Dieses Risiko, oft als
"Single Point of Failure" bezeichnet, lässt sich nur vermeiden, wenn mindestens
zwei Mitarbeitende fest angestellt werden. Aber allein dadurch summieren sich
die Ausgaben schnell auf mehrere tausend Euro im Monat. Hinzu kommen laufende
Kosten für Fortbildungen und Lizenzen.
Und selbst wenn ein kleiner Betrieb zwei feste IT-Mitarbeitende beschäftigen
würde, könnten diese kaum eine tragfähige IT-Strategie für die nächsten Jahre
entwickeln. Gänzlich auf ein IT-Team zu verzichten, ist allerdings auch keine
Option. Sinnvoller ist es daher, mit einem Anbieter zusammenzuarbeiten, der eine
erprobte und sofort umsetzbare Strategie mitbringt.
Die Lösung: ein klarer Fahrplan und verlässliche Partner
Vor diesem Hintergrund liegt die Stärke nicht in einer möglichst großen internen
IT-Struktur, sondern in einem gut abgestimmten Vorgehen. Ein klarer Fahrplan
hilft dabei, Prioritäten zu setzen und die Digitalisierung Schritt für Schritt
voranzutreiben. Externe Partner können hier wertvolle Unterstützung leisten: Sie
bringen Fachwissen ein, das in kleinen Betrieben kaum intern aufgebaut werden
kann, und sie sichern Kontinuität, selbst wenn Anforderungen sich rasch ändern.
Während interne IT-Beschäftigte in erster Linie mit den Systemen des eigenen
Unternehmens arbeiten, sammeln externe Fachkräfte durch die Vielzahl an
Projekten deutlich breitere Erfahrungen. Dadurch erkennen sie Probleme früher
und können Lösungen oft schneller umsetzen.
Ein zusätzlicher Vorteil: Anbieter, die auf kleine und mittelständische Firmen
spezialisiert sind, bringen meist einen erprobten Standardbaukasten an
IT-Strategien mit. Diese lassen sich in weiten Teilen direkt übernehmen und nur
Die Lösung: ein klarer Fahrplan und verlässliche Partner
