Digitalisierung ohne eigenes IT-Team - wie kleine Betriebe Lösungen finden (FOTO)

Warpe (ots) - Kleine Unternehmen stehen vor einer doppelten Herausforderung: Der

Digitaldruck wächst, doch oft fehlen Fachkräfte, Zeit und Budget. Statt teurer

Komplettlösungen braucht es smarte Ansätze, die schnell entlasten.



Nicht jede Firma braucht gleich eine eigene IT-Abteilung, aber jede braucht

einen klaren Fahrplan, der die Digitalisierung vorantreibt. Dieser Beitrag

verrät, wie auch kleine Betriebe ohne Tech-Know-how Schritt für Schritt

digitaler werden können - mit konkreten Tools, klaren Prioritäten und einem

machbaren Plan.





Warum ein eigenes IT-Team oft nicht praktikabel istFür zahlreiche Betriebe ist die Idee, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen,unrealistisch. Die Personalkosten liegen hoch und meist genügt eine einzelneFachkraft nicht, denn fällt diese durch Krankheit oder Urlaub aus, gerät dergesamte Betrieb ins Stocken. Zudem besteht die Gefahr, dass das Unternehmen ineine Abhängigkeit von einer einzelnen Person gerät. Dieses Risiko, oft als"Single Point of Failure" bezeichnet, lässt sich nur vermeiden, wenn mindestenszwei Mitarbeitende fest angestellt werden. Aber allein dadurch summieren sichdie Ausgaben schnell auf mehrere tausend Euro im Monat. Hinzu kommen laufendeKosten für Fortbildungen und Lizenzen.Und selbst wenn ein kleiner Betrieb zwei feste IT-Mitarbeitende beschäftigenwürde, könnten diese kaum eine tragfähige IT-Strategie für die nächsten Jahreentwickeln. Gänzlich auf ein IT-Team zu verzichten, ist allerdings auch keineOption. Sinnvoller ist es daher, mit einem Anbieter zusammenzuarbeiten, der eineerprobte und sofort umsetzbare Strategie mitbringt.Die Lösung: ein klarer Fahrplan und verlässliche PartnerVor diesem Hintergrund liegt die Stärke nicht in einer möglichst großen internenIT-Struktur, sondern in einem gut abgestimmten Vorgehen. Ein klarer Fahrplanhilft dabei, Prioritäten zu setzen und die Digitalisierung Schritt für Schrittvoranzutreiben. Externe Partner können hier wertvolle Unterstützung leisten: Siebringen Fachwissen ein, das in kleinen Betrieben kaum intern aufgebaut werdenkann, und sie sichern Kontinuität, selbst wenn Anforderungen sich rasch ändern.Während interne IT-Beschäftigte in erster Linie mit den Systemen des eigenenUnternehmens arbeiten, sammeln externe Fachkräfte durch die Vielzahl anProjekten deutlich breitere Erfahrungen. Dadurch erkennen sie Probleme früherund können Lösungen oft schneller umsetzen.Ein zusätzlicher Vorteil: Anbieter, die auf kleine und mittelständische Firmenspezialisiert sind, bringen meist einen erprobten Standardbaukasten anIT-Strategien mit. Diese lassen sich in weiten Teilen direkt übernehmen und nur