    Digitalisierung ohne eigenes IT-Team - wie kleine Betriebe Lösungen finden (FOTO)

    Warpe (ots) - Kleine Unternehmen stehen vor einer doppelten Herausforderung: Der
    Digitaldruck wächst, doch oft fehlen Fachkräfte, Zeit und Budget. Statt teurer
    Komplettlösungen braucht es smarte Ansätze, die schnell entlasten.

    Nicht jede Firma braucht gleich eine eigene IT-Abteilung, aber jede braucht
    einen klaren Fahrplan, der die Digitalisierung vorantreibt. Dieser Beitrag
    verrät, wie auch kleine Betriebe ohne Tech-Know-how Schritt für Schritt
    digitaler werden können - mit konkreten Tools, klaren Prioritäten und einem
    machbaren Plan.

    Warum ein eigenes IT-Team oft nicht praktikabel ist

    Für zahlreiche Betriebe ist die Idee, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen,
    unrealistisch. Die Personalkosten liegen hoch und meist genügt eine einzelne
    Fachkraft nicht, denn fällt diese durch Krankheit oder Urlaub aus, gerät der
    gesamte Betrieb ins Stocken. Zudem besteht die Gefahr, dass das Unternehmen in
    eine Abhängigkeit von einer einzelnen Person gerät. Dieses Risiko, oft als
    "Single Point of Failure" bezeichnet, lässt sich nur vermeiden, wenn mindestens
    zwei Mitarbeitende fest angestellt werden. Aber allein dadurch summieren sich
    die Ausgaben schnell auf mehrere tausend Euro im Monat. Hinzu kommen laufende
    Kosten für Fortbildungen und Lizenzen.

    Und selbst wenn ein kleiner Betrieb zwei feste IT-Mitarbeitende beschäftigen
    würde, könnten diese kaum eine tragfähige IT-Strategie für die nächsten Jahre
    entwickeln. Gänzlich auf ein IT-Team zu verzichten, ist allerdings auch keine
    Option. Sinnvoller ist es daher, mit einem Anbieter zusammenzuarbeiten, der eine
    erprobte und sofort umsetzbare Strategie mitbringt.

    Die Lösung: ein klarer Fahrplan und verlässliche Partner

    Vor diesem Hintergrund liegt die Stärke nicht in einer möglichst großen internen
    IT-Struktur, sondern in einem gut abgestimmten Vorgehen. Ein klarer Fahrplan
    hilft dabei, Prioritäten zu setzen und die Digitalisierung Schritt für Schritt
    voranzutreiben. Externe Partner können hier wertvolle Unterstützung leisten: Sie
    bringen Fachwissen ein, das in kleinen Betrieben kaum intern aufgebaut werden
    kann, und sie sichern Kontinuität, selbst wenn Anforderungen sich rasch ändern.
    Während interne IT-Beschäftigte in erster Linie mit den Systemen des eigenen
    Unternehmens arbeiten, sammeln externe Fachkräfte durch die Vielzahl an
    Projekten deutlich breitere Erfahrungen. Dadurch erkennen sie Probleme früher
    und können Lösungen oft schneller umsetzen.

    Ein zusätzlicher Vorteil: Anbieter, die auf kleine und mittelständische Firmen
    spezialisiert sind, bringen meist einen erprobten Standardbaukasten an
    IT-Strategien mit. Diese lassen sich in weiten Teilen direkt übernehmen und nur
