JPMORGAN stuft Glencore auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Overweight" belassen. Ein Ende des Exportstopps für Kobalt aus dem Kongo wäre ein positiver Ergebniskick für den Bergbaukonzern, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Im Oktober zeichnet sich ein Ende des achtmonatigen Exportverbots ab./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 3,667EUR auf Tradegate (22. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Glencore
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3,7
Kursziel alt: 3,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
