    JPMORGAN stuft Glencore auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Overweight" belassen. Ein Ende des Exportstopps für Kobalt aus dem Kongo wäre ein positiver Ergebniskick für den Bergbaukonzern, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Im Oktober zeichnet sich ein Ende des achtmonatigen Exportverbots ab./rob/ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Dominic O'Kane
    Analysiertes Unternehmen: Glencore
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 3,7
    Kursziel alt: 3,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
