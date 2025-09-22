    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursverluste - Italien nach oben gestuft

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen geben leicht nach.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen steigt auf 2,75%.
    • Kreditwürdigkeit französischer Anleihen erneut gesenkt.
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste - Italien nach oben gestuft
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag geringfügig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,03 Prozent auf 128,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,75 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen etwas zu.

    Es stehen am Montag keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe auf dem Kalender. Im Tagesverlauf werden allerdings noch Aussagen von Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), und von Bundesbankpräsident Joachim Nagel erwartet. In den USA steht eine Rede des Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, an.

    Italienische Staatsanleihen haben sich nach der Heraufstufung der Kreditwürdigkeit um eine Note durch die Ratingagentur Fitch wenig bewegt. Italienische Anleihen hatten sich zuletzt stärker entwickelt als andere Anleihen aus der Eurozone.

    Die Kreditwürdigkeit französischer Staatsanleihen wurde hingegen erneut gesenkt. Dieses Mal kappte die Ratingagentur DBRS die Bonitätsnote um eine Stufe. Die Nervosität mit Blick auf französische Staatsanleihen dürfte nach Einschätzung der Dekabank zunehmen, nachdem zuvor bereits Moody's die Kreditwürdigkeit gesenkt hatte.

    Besonders stark in der Kritik stand in Frankreich auch der Vorschlag, zwei Feiertage zu streichen. Frankreichs neuer Premier Sébastien Lecornu kündigte an, diesen Plan nicht umzusetzen. Er berät derzeit über einen neuen Aufschlag für einen Sparhaushalt. Noch ist sehr wenig darüber bekannt, wo der neue Regierungschef sparen will./jsl/jkr/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Leichte Kursverluste - Italien nach oben gestuft Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag geringfügig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,03 Prozent auf 128,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,75 Prozent. Auch in den …