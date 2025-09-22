Leichte Kursverluste - Italien nach oben gestuft

Es stehen am Montag keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe auf dem Kalender. Im Tagesverlauf werden allerdings noch Aussagen von Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), und von Bundesbankpräsident Joachim Nagel erwartet. In den USA steht eine Rede des Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, an.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag geringfügig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,03 Prozent auf 128,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,75 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen etwas zu.

Italienische Staatsanleihen haben sich nach der Heraufstufung der Kreditwürdigkeit um eine Note durch die Ratingagentur Fitch wenig bewegt. Italienische Anleihen hatten sich zuletzt stärker entwickelt als andere Anleihen aus der Eurozone.

Die Kreditwürdigkeit französischer Staatsanleihen wurde hingegen erneut gesenkt. Dieses Mal kappte die Ratingagentur DBRS die Bonitätsnote um eine Stufe. Die Nervosität mit Blick auf französische Staatsanleihen dürfte nach Einschätzung der Dekabank zunehmen, nachdem zuvor bereits Moody's die Kreditwürdigkeit gesenkt hatte.

Besonders stark in der Kritik stand in Frankreich auch der Vorschlag, zwei Feiertage zu streichen. Frankreichs neuer Premier Sébastien Lecornu kündigte an, diesen Plan nicht umzusetzen. Er berät derzeit über einen neuen Aufschlag für einen Sparhaushalt. Noch ist sehr wenig darüber bekannt, wo der neue Regierungschef sparen will.




