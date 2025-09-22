    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    BANK OF AMERICA (BOFA) stuft DHL Group auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group von 41 auf 35 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Die Erholung der Bonner erfolge nicht im Expresstempo, schrieb Muneeba Kayani am Montag angesichts einer wohl weiteren Abschwächung der Sparte im zweiten Halbjahr. Er sieht zudem das Risiko, dass die Aktienrückkäufe eingestellt werden könnten, da die für 2025 und 2026 beabsichtigten Volumina den Barmittelzufluss des Konzerns wohl übersteigen dürften./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:00 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BANK OF AMERICA (BOFA)
    Analyst: Muneeba Kayani
    Analysiertes Unternehmen: DHL Group
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 41
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


