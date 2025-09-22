BANK OF AMERICA (BOFA) stuft DHL Group auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group von 41 auf 35 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Die Erholung der Bonner erfolge nicht im Expresstempo, schrieb Muneeba Kayani am Montag angesichts einer wohl weiteren Abschwächung der Sparte im zweiten Halbjahr. Er sieht zudem das Risiko, dass die Aktienrückkäufe eingestellt werden könnten, da die für 2025 und 2026 beabsichtigten Volumina den Barmittelzufluss des Konzerns wohl übersteigen dürften./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 37,25EUR auf Tradegate (22. September 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.



