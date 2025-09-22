    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung vor dem Wochenende an. Die Anleger und auch VW seien spürbar frustriert über die Versuche der Zuffenhausener, ihre Probleme in Griff zu bekommen. Reitman sieht in der Branche bessere Chancen als bei Porsche und VW./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

