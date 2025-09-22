Kurz vor Milliarden-Deal
Rheinmetall: Arbeitsplatz-Schock?
Rheinmetall hofft auf eine Zusage. Währenddessen zittern tausende von Mitarbeitern um ihre Jobs.
- Rheinmetall plant Übernahme der Lürssen-Werft 2026.
- Jobsicherheit für 2.100 Mitarbeiter in Bremen zugesichert.
- Bremer Regierung fordert Erhalt des Werftstandorts.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Rheinmetall macht den Beschäftigten der Bremer Werft in Lürssen große Zusagen, allerdings müssen erst noch die Kartellbehörden der Übernahme der Bremer Werft zustimmen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will den 2.100 Beschäftigten der Naval Vessels Lürssen (NVL) mit Sitz in Bremen bei einer geplanten Übernahme Jobsicherheit garantieren. "Es ist Rheinmetalls festes Ziel, den NVL-Standorten eine erfolgreiche Zukunft und den Beschäftigten eine sichere Perspektive zu bieten", teilte ein Sprecher des Konzerns der dpa mit.
"Standortschließungen oder Personalabbau sind nicht Bestandteil unserer Planungen, zumal wir für den Marinebereich großvolumige Beauftragungen erwarten, die erhebliche Umsatzsteigerungen ermöglichen werden", sagte der Unternehmenssprecher. Rheinmetall hat vor, die Lürssen-Werft Anfang 2026 zu übernehmen. Damit würde das Unternehmen seine Geschäfte mit der Marine deutlich ausbauen. Der Milliarden-Deal – angeblich sollen bei Abschluss rund eine Milliarde Euro fließen – sorgt für Hoffnungen und für Verunsicherung an den betroffenen Standorten. Daniel Friedrich, Küsten-Bezirksleiter der IG-Metall sagte dazu: "Am Ende geht es um die einfache Frage: Habe ich in Zukunft einen sicheren und guten Arbeitsplatz?"
Ob Rheinmetall den Hauptsitz der Lürssen-Werftengruppe als möglicher neuer Eigentürmer als zentralen Standort beibehalten wird, ist bislang offen. Für die Bremer Landesregierung ist das jedoch eine zentrale Forderung. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) betont die große Bedeutung der Hansestadt für den Schiffbau: "Bremen ist ein starker Standort für den Schiffbau, das sollte auch unter neuen Eigentumsverhältnissen so bleiben."
Sie erwartet, dass der Unternehmenssitz in Bremen nicht nur erhalten bleibt, sondern auch die dort vorhandenen Kompetenzen ausgebaut werden. Dazu zählt für die Politikerin, dass die hoch qualifizierten Arbeitsplätze in Bremen gesichert und weiterentwickelt werden – und zwar zu den bestehenden tariflichen Bedingungen. Bremen verweist in diesem Zusammenhang auf die lange Tradition des Werftenstandorts und die zentrale Rolle der Fachkräfte, die auch künftig für internationale Wettbewerbsfähigkeit entscheidend seien.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 1.946EUR auf Tradegate (22. September 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.