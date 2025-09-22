Rheinmetall: Arbeitsplatz-Schock?

Rheinmetall macht den Beschäftigten der Bremer Werft in Lürssen große Zusagen, allerdings müssen erst noch die Kartellbehörden der Übernahme der Bremer Werft zustimmen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will den 2.100 Beschäftigten der Naval Vessels Lürssen (NVL) mit Sitz in Bremen bei einer geplanten Übernahme Jobsicherheit garantieren. "Es ist Rheinmetalls festes Ziel, den NVL-Standorten eine erfolgreiche Zukunft und den Beschäftigten eine sichere Perspektive zu bieten", teilte ein Sprecher des Konzerns der dpa mit.

"Standortschließungen oder Personalabbau sind nicht Bestandteil unserer Planungen, zumal wir für den Marinebereich großvolumige Beauftragungen erwarten, die erhebliche Umsatzsteigerungen ermöglichen werden", sagte der Unternehmenssprecher. Rheinmetall hat vor, die Lürssen-Werft Anfang 2026 zu übernehmen. Damit würde das Unternehmen seine Geschäfte mit der Marine deutlich ausbauen. Der Milliarden-Deal – angeblich sollen bei Abschluss rund eine Milliarde Euro fließen – sorgt für Hoffnungen und für Verunsicherung an den betroffenen Standorten. Daniel Friedrich, Küsten-Bezirksleiter der IG-Metall sagte dazu: "Am Ende geht es um die einfache Frage: Habe ich in Zukunft einen sicheren und guten Arbeitsplatz?"