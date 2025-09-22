    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Lidl startet internationale Kampagne "Lidl lohnt sich." mit einer klaren Botschaft an die Menschen (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Lidl startet heute in 31 europäischen Ländern seine erste
    internationale Markenkampagne unter dem Claim "Lidl lohnt sich.". Diese Kampagne
    ist mehr als nur eine Werbebotschaft - sie ist ein Versprechen und eine
    emotionale Brücke zu unseren Kunden.

    Ein Versprechen an die Menschen

    "Lidl lohnt sich." ist ein Versprechen an die Millionen von Menschen, die uns
    jeden Tag ihr Vertrauen schenken. Lidl ist davon überzeugt, dass jeder Mensch
    das Recht auf Zugang zu hochwertigen und nachhaltigen Produkten haben soll, die
    er sich auch leisten kann.

    Dieses Prinzip der Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit ist nicht nur das Herzstück
    der Marken-Kampagne, die vom 21. September bis Ende Oktober ausgestrahlt wird.
    Sondern "Lidl lohnt sich." manifestiert sich in vielen Facetten: in der Vielfalt
    unserer hochwertigen Eigenmarken, in Bio-Artikeln und pflanzlichen Alternativen.
    Es zeigt sich in der täglichen Frische, die wir unseren Kunden garantieren, in
    der sicheren Versorgung von Familien und Nachbarschaften und im Mehrwert, den
    wir auch an Feiertagen und an besonderen Anlässen schaffen.

    Mehr als nur Preis: Ein gesellschaftlicher Mehrwert

    Der Claim geht weit über das reine Preis-Leistungs-Versprechen hinaus. Er ist
    das Leitmotiv unseres Handelns. "Lidl lohnt sich." bedeutet, den wahren Wert im
    Leben zu erkennen und zu schätzen, was Menschen wichtig ist: Sicherheit,
    Zuverlässigkeit und die Verwirklichung ihrer Träume.

    Unsere Verantwortung und unser Versprechen für die Zukunft

    "Lidl lohnt sich." ist ein Versprechen ...:

    - an unsere Kunden: Wir setzen uns täglich für bezahlbare Qualität ein und
    unterstützen als verantwortungsvoller Partner bei der Erfüllung von
    Lebensträumen.
    - an unsere Mitarbeiter: Wir investieren in ihre berufliche Zukunft und in ihre
    Lebensträume.
    - an unsere Umwelt: Wir schützen Lebensräume und reduzieren unseren ökologischen
    Fußabdruck so weit wie möglich.
    - an unsere Partner: Wir bauen auf langfristige und vertrauensvolle
    Partnerschaften, um gemeinsam zu wachsen und eine nachhaltige
    Wertschöpfungskette zu sichern.

    Lidl stiftet so echten Wert für seine Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner
    und legt den Grundstein für eine starke, zukunftsfähige Marke mit einem
    tragfähigen Versprechen - für heute und morgen.

    Diese Haltung ist tief in unserem Claim "Lidl lohnt sich." verankert und wird
    durch konkrete Maßnahmen wie die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und
    unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung untermauert:

    - Bewusste Ernährung: Lidl hat nahezu alle Preise der veganen Eigenmarke Vemondo
    an die Preise vergleichbarer tierischer Produkte angeglichen. Bis 2030 soll
    der Anteil pflanzlicher Lebensmittel um 20 Prozent gesteigert werden. Durch
    ein stetig wachsendes Bio-Sortiment erleichtert Lidl Kunden den Zugang zu
    ökologisch erzeugten Lebensmitteln.
    - Klimaschutz und Energieeffizienz: Ein Großteil der Lidl-Filialen ist bereits
    mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet, die zur Stromerzeugung beitragen. Zudem
    baut Lidl sein Netz an Ladesäulen für E-Autos auf den Parkplätzen stetig aus.
    - Soziales Engagement: Lidl unterstützt die Tafeln täglich mit
    Lebensmittelspenden. Über den Pfandspendenknopf konnten Kunden seit 2008
    bereits über 35 Millionen Euro für die Tafeln sammeln. In Kooperation mit dem
    Verein "brotZeit e.V." ermöglicht Lidl an Grund- und Förderschulen ein
    kostenloses Frühstück für deutschlandweit rund 20.000 Schüler.
    - Faire Entlohnung: Mit einem internen Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde liegt
    Lidl deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn.

    "Lidl lohnt sich."-Kampagne

    Die Markenkampagne läuft vom 21. September bis Ende Oktober und setzt auf eine
    integrierte Mediastrategie über alle Kanäle hinweg, die Kunden berührt und
    überrascht. Im Fernsehen werden TV-Spots in Länge von 60 und 20 Sekunden
    ausgestrahlt. In den Spots zeigen wir, wie Lidl die Menschen täglich dabei
    unterstützt, ihre kleinen und großen Lebensträume im echten Leben zu
    verwirklichen. Begleitet werden diese von einer umfassenden
    Online-Video-Strategie auf YouTube und in Premium-Mediatheken. Parallel dazu
    läuft die Kampagne auf Social Media mit Feed-Posts und Reels. Zusätzlich setzt
    Lidl auf reichweitenstarke Out-of-Home-Werbung mit Riesenplakaten und
    großflächigen Postern sowie digitale Audio-Werbung.

    Hier geht's zum TV-Spot: Das Leben feiern lohnt sich.
    (https://www.youtube.com/watch?v=fOCvxcKk2wY)

    "Mit dieser integrierten Kampagne erreichen wir die Menschen dort, wo sie sind -
    emotional und mit klaren Botschaften darüber, was sich bei Lidl wirklich lohnt",
    erklärt Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH und Co.
    KG.

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    Pressekontakt:

    Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de




