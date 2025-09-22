Heimische Erfolge bei der EM der Bärte 2025 in Saalfelden Leogang

--------------------------------------------------------------

Saalfelden Leogang (21.09.2025) (ots) - In drei Oberkategorien und 21

Unterklassen haben sich bei der EM der Bärte mehr als 150 Teilnehmer aus über 10

Nationen miteinander gemessen - und ihre Besten gekürt.



Saalfelden Leogang war am vergangenen Wochenende Schauplatz der

Europameisterschaft der Bärte. Nach der Bart-WM 2015 wurde die Region erneut zur

Bühne für europäische Spitzenleistungen - und zum stolzen Gastgeber für

heimische Sieger. Insgesamt gingen 156 Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen an

den Start, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien und Israel.



Die Bärte wurden in drei Oberkategorien bewertet: Schnauzbärte, Kinn- und

Backenbärte sowie Vollbärte. In 21 Unterklassen entschieden Kriterien wie Länge,

Dichte, Form, Pflege und Styling über die Titel. Eine siebenköpfige Juryachtete

dabei streng auf die internationalen Regeln des Verbandes Deutscher Bartclubs

(VDB).



Gleich zwei Europameistertitel für den Pinzgau



Besonders für die heimischen Teilnehmer wurde die Europameisterschaft 2025 zu

einem Triumph: Mit zwei Europameistertiteln und zwei weiteren Podestplätzen

zeigten sie eindrucksvoll, dass die schönsten und kreativsten Bärte Europas auch

in der eigenen Region zuhause sind. Allen voran Justin Rasser aus Rauris , der

sich den Europameistertitel im Vollbart - gestylter Oberlippenbart holte und

damit nach Rang vier bei der WM nun einen viel umjubelten Sieg feierte.



Auch Franz Zehentner aus Leogang , Obmann der Musikkapelle Leogang und zugleich

Mitorganisator der EM, glänzte auf der Bühne: Er sicherte sich den

Europameistertitel im Vollbart - Business Bart und sorgte damit für doppelten

Stolz in seiner Heimatgemeinde.



Lukas Schmiderer aus Zell am See bewies Stil und Klasse in der Kategorie

Vollbart - Verdi , wo er den Titel des Vize-Europameisters erringen konnte. Und

Franz Eder aus Leogang machte das heimische Erfolgspaketperfekt: Er erreichte in

der Kategorie Vollbart - Garibaldi einen hervorragenden zweiten Platz .



Diese Leistungen reihten sich ein in ein starkes Gesamtbild, bei dem auch

internationale Teilnehmer glänzten - etwa Guillaume Renouf (Frankreich) im

Verdi, Gigi Scivero (Italien) bei den Kinnbärten über 20 cm oder Willi Preuß

(Deutschland) im Vollbart Naturale über 60.



Saalfelden Leogang als Zentrum der Bartkultur bestätigt



Große Bärte, große Stimmung: Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Musikkapelle

Leogang, Saalfelden Leogang Touristik, dem Ostbayerischen Bart- und

Schnauzerclub und dem Verband Deutscher Bartclubs verwandelten rund 300

Besucher:innen, Fanclubs und Begleiter den Turnsaal der Mittelschule Leogang in

eine festliche Bühne. Die Musikkapelle Leogang, regionale Schmankerl und eine

heitere Atmosphäre begleiteten den spannenden Wettkampf bis zur Siegerehrung und

zur anschließenden Abendunterhaltung mit der Saltriver-Band. Mit dem

internationalen Teilnehmerfeld, starken Erfolgen der heimischen Starter und

einem begeisterten Publikum hat Saalfelden Leogang seinen Ruf als europäisches

Zentrum der Bartkultur eindrucksvoll bestätigt.



Text by smpr.at



