    Heimische Erfolge bei der EM der Bärte 2025 in Saalfelden Leogang

    Saalfelden Leogang (21.09.2025) (ots) - In drei Oberkategorien und 21
    Unterklassen haben sich bei der EM der Bärte mehr als 150 Teilnehmer aus über 10
    Nationen miteinander gemessen - und ihre Besten gekürt.

    Saalfelden Leogang war am vergangenen Wochenende Schauplatz der
    Europameisterschaft der Bärte. Nach der Bart-WM 2015 wurde die Region erneut zur
    Bühne für europäische Spitzenleistungen - und zum stolzen Gastgeber für
    heimische Sieger. Insgesamt gingen 156 Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen an
    den Start, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien und Israel.

    Die Bärte wurden in drei Oberkategorien bewertet: Schnauzbärte, Kinn- und
    Backenbärte sowie Vollbärte. In 21 Unterklassen entschieden Kriterien wie Länge,
    Dichte, Form, Pflege und Styling über die Titel. Eine siebenköpfige Juryachtete
    dabei streng auf die internationalen Regeln des Verbandes Deutscher Bartclubs
    (VDB).

    Gleich zwei Europameistertitel für den Pinzgau

    Besonders für die heimischen Teilnehmer wurde die Europameisterschaft 2025 zu
    einem Triumph: Mit zwei Europameistertiteln und zwei weiteren Podestplätzen
    zeigten sie eindrucksvoll, dass die schönsten und kreativsten Bärte Europas auch
    in der eigenen Region zuhause sind. Allen voran Justin Rasser aus Rauris , der
    sich den Europameistertitel im Vollbart - gestylter Oberlippenbart holte und
    damit nach Rang vier bei der WM nun einen viel umjubelten Sieg feierte.

    Auch Franz Zehentner aus Leogang , Obmann der Musikkapelle Leogang und zugleich
    Mitorganisator der EM, glänzte auf der Bühne: Er sicherte sich den
    Europameistertitel im Vollbart - Business Bart und sorgte damit für doppelten
    Stolz in seiner Heimatgemeinde.

    Lukas Schmiderer aus Zell am See bewies Stil und Klasse in der Kategorie
    Vollbart - Verdi , wo er den Titel des Vize-Europameisters erringen konnte. Und
    Franz Eder aus Leogang machte das heimische Erfolgspaketperfekt: Er erreichte in
    der Kategorie Vollbart - Garibaldi einen hervorragenden zweiten Platz .

    Diese Leistungen reihten sich ein in ein starkes Gesamtbild, bei dem auch
    internationale Teilnehmer glänzten - etwa Guillaume Renouf (Frankreich) im
    Verdi, Gigi Scivero (Italien) bei den Kinnbärten über 20 cm oder Willi Preuß
    (Deutschland) im Vollbart Naturale über 60.

    Saalfelden Leogang als Zentrum der Bartkultur bestätigt

    Große Bärte, große Stimmung: Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Musikkapelle
    Leogang, Saalfelden Leogang Touristik, dem Ostbayerischen Bart- und
    Schnauzerclub und dem Verband Deutscher Bartclubs verwandelten rund 300
    Besucher:innen, Fanclubs und Begleiter den Turnsaal der Mittelschule Leogang in
    eine festliche Bühne. Die Musikkapelle Leogang, regionale Schmankerl und eine
    heitere Atmosphäre begleiteten den spannenden Wettkampf bis zur Siegerehrung und
    zur anschließenden Abendunterhaltung mit der Saltriver-Band. Mit dem
    internationalen Teilnehmerfeld, starken Erfolgen der heimischen Starter und
    einem begeisterten Publikum hat Saalfelden Leogang seinen Ruf als europäisches
    Zentrum der Bartkultur eindrucksvoll bestätigt.

    Text by smpr.at

